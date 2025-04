Travis verbrachte seine gesamte Rookie-Saison damit, sich von einer schweren Beinverletzung zu erholen, die er in seinem letzten College-Spiel an der Florida State erlitt.

Am Mittwoch gab der 24-Jährige von den New York Jets das Ende seiner aktiven Laufbahn bekannt.

"Ich habe alles für die Reha gegeben, aber trotz aller Bemühungen reagierte mein Bein nie so, wie wir es uns erhofft hatten", erklärte Travis in einem handschriftlichen Brief, in dem er seinen Karriereende verkündete, "nach vielen Gebeten und Beratungen mit Ärzten, medizinischen Experten und meinem Agenten wurde mir medizinisch geraten, den Sport, den ich so sehr liebe, aufzugeben".

Travis wurde 2024 von den Jets in der fünften Runde als 171. Stelle gedraftet.

"Es ist bedauerlich, dass er nach so viel harter Arbeit nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehren konnte. Wir unterstützen seine Entscheidung und wünschen ihm alles Gute", wurde nun Jets-GM Darren Mougey in einem offiziellen Statement der Franchise zum Rücktritt von Travis zitiert.