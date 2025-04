New York Giants

Kurz nachdem die Giants Quarterback Jaxson Dart in der ersten Draft-Runde gepickt haben, stellt Head Coach Brian Daboll die Situation klar: Russell Wilson "wird unser Starter sein und so gehen wir auch in die Frühlings-Vorbereitung".

• Starter: Russell Wilson

• Backups: Jaxson Dart (Rookie; im Bild), Jameis Winston, Tommy DeVito