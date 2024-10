NFL - New York Jets: Spieleragentur wirft Streik-Profi raus

Neuigkeiten von Haason Reddick. Der sich im Holdout befindende NFL-Star wurde von seiner Spieleragentur gefeuert.

Neues Kapitel in der Saga rund um NFL-Star Haason Reddick. Die US-Spieleragentur CAA – Creative Artists Agency - hat den Pass Rusher rausgeworfen und wird seine Belange in der besten Football-Liga der Welt zukünftig nicht mehr vertreten.

Reddick wurde im Frühjahr von den Philadelphia Eagles zu den New York Jets getradet. Schon in Philly hatte Reddick einen neuen Vertrag gefordert – und nicht bekommen. Gleiches galt für die Franchise aus dem Big Apple.

Weil der 30-Jährige auch beim Team von Quarterback Aaron Rodgers seinen Wunsch nicht erfüllt bekam, wollte er das Team sofort wieder verlassen, dem schoben die Jets allerdings einen Riegel vor. Seitdem befindet sich Reddick im Holdout.

Jener Streik wird für ihn dabei mehr und mehr zum Minusgeschäft. Von seinen eigentlich gut 14 Millionen US-Dollar an Gehalt hat er bereits 4,2 Millionen eingebüßt, weil er in den ersten fünf Spielen nicht dabei war. Dazu kommen weitere acht Millionen in Form von Geldstrafen, garantiert ist sein Kontrakt ohnehin nicht.