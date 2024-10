NFL - New York Jets: Streik-Profi lehnte offenbar Vertragsangebot ab

Neuigkeiten von Haason Reddick. Der sich im Holdout befindende NFL-Star hat offenbar ein Vertragsangebot der New York Jets abgelehnt.

Neues Kapitel in der Saga rund um NFL-Star Haason Reddick. Wie Insider Ian Rapoport mit Verweis auf Quellen berichtet, gab es zu Beginn der laufenden Saison einen Punkt, an dem es so aussah, als würde Reddicks Holdout bei den New York Jets mit einem überarbeiteten Einjahresvertrag enden.

Demnach wurde der Deal von seiner ehemaligen Agentur CAA und dem Management der Jets eingefädelt und hätte ihm mehr Geld gebracht, als ursprünglich vorgesehen war.

So sollen die verhandelnden Parteien seinerzeit gedacht haben, dass es zu einer gütlichen Einigung kommen würde, Reddick - der einen mehrjährigen Vertrag zu Top-Konditionen anstrebt - lehnte allerdings ab.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die US-Spieleragentur CAA - Creative Artists Agency - den Pass Rusher rausgeworfen hat und seine Belange in der besten Football-Liga der Welt zukünftig nicht mehr vertreten wird.