Wenig überraschend wählten die Tennessee Titans den Quarterback an erster Position bei der Talenteziehung in Green Bay.

An dritter Position drafteten die New York Giants Defensive End Abdul Carter (Penn State). Die New England Patriots holten mit dem vierten Pick Tackle Will Campbell von LSU.

Daraufhin drafteten die Browns mit dem fünften Pick - den sie im Tausch mit den Jaguars erhalten hatten - Defensive Tackle Mason Graham (Michigan).