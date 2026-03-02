Die New York Jets bräuchten einen Quarterback, doch im Draft stehen ihnen die Las Vegas Raiders mit dem Nummer-1-Pick im Weg. Oder auch nicht?

Für die New York Jets genießt die Suche nach einem neuen Quarterback in der aktuellen Offseason höchste Priorität.

Justin Fields erwies sich über weite Strecken der Vorsaison nicht mehr als NFL-tauglich, ein Ersatz muss her.

Im Draft dürfte es für die Jets jedoch schwierig werden, einen neuen Spielmacher mit Elite-Potenzial zu finden. Die Klasse 2026 hält dahingehend eigentlich nur Fernando Mendoza bereit - der jedoch wird aller Voraussicht nach gleich an erster Stelle zu den Las Vegas Raiders gehen.

Die Jets an Position zwei dürften in die Röhre schauen - oder doch nicht?

Denn wie General Manager Darren Mougey zugab, versucht die Franchise, einen Trade mit den Raiders auszuhandeln, um selbst an Position eins zu springen. Dass dieser Versuch von Erfolg gekrönt sein könnte, bezweifelt Mougey aber.