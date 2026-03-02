American Football
NFL: New York Jets zeigen ein offenes Interesse an Nummer-1-Pick der Las Vegas Raiders
Die New York Jets bräuchten einen Quarterback, doch im Draft stehen ihnen die Las Vegas Raiders mit dem Nummer-1-Pick im Weg. Oder auch nicht?
Für die New York Jets genießt die Suche nach einem neuen Quarterback in der aktuellen Offseason höchste Priorität.
Justin Fields erwies sich über weite Strecken der Vorsaison nicht mehr als NFL-tauglich, ein Ersatz muss her.
Im Draft dürfte es für die Jets jedoch schwierig werden, einen neuen Spielmacher mit Elite-Potenzial zu finden. Die Klasse 2026 hält dahingehend eigentlich nur Fernando Mendoza bereit - der jedoch wird aller Voraussicht nach gleich an erster Stelle zu den Las Vegas Raiders gehen.
Die Jets an Position zwei dürften in die Röhre schauen - oder doch nicht?
Denn wie General Manager Darren Mougey zugab, versucht die Franchise, einen Trade mit den Raiders auszuhandeln, um selbst an Position eins zu springen. Dass dieser Versuch von Erfolg gekrönt sein könnte, bezweifelt Mougey aber.
NFL Draft: Schnüren die Jets ein episches Paket?
"Wir reden über all diese Dinge, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird", sagte er. An der Munition, um den Raiders ein schmackhaftes Angebot machen zu können, würde es den Jets allerdings nicht mangeln. New York hat nach aktuellem Stand zwei Erstrunden-Picks 2026 und sogar drei im kommenden Jahr.
Allerdings brauchen die Raiders mindestens genauso dringend einen Quarterback wie die Jets, nachdem sich Geno Smith als Enttäuschung erwiesen hat. Zudem dürfte der neue Head Coach Klint Kubiak großes Interesse daran haben, mit dem Quarterback seiner Wahl zu arbeiten.
Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Mougey seinen Freund und Raiders-Amtskollegen John Spytek vielleicht doch von einem Blockbuster Trade überzeugen kann. Es wäre wohl einer der spektakulärsten Deals der NFL-Geschichte.