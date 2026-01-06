NFL: NFC-West-Rivale will offenbar Robert Saleh von den 49ers für Posten als Head Coach interviewen

Robert Saleh war bislang einmal Head Coach in der NFL - mit wenig Erfolg. Die Arizona Cardinals aber wollen ihm offenbar eine Chance geben.

Die Arizona Cardinals können sich offenbar Robert Saleh als ihren neuen Head Coach vorstellen. Laut NFL-Insider Jordan Schultz haben die Cardinals bei ihrem NFC-West-Rivalen San Francisco 49ers angefragt, um Saleh interviewen zu dürfen.

Der 46-Jährige ist seit dieser Saison wieder Defensive Coordinator der 49ers - einen Posten, den er bereits zwischen 2017 und 2020 ausübte. Zur Saison 2021 wurde er erstmals Head Coach und ging zu den New York Jets.

In New York wurde er allerdings nicht glücklich, auch Saleh schaffte es nicht, die chronisch erfolglose Franchise auf Kurs zu bringen. Nach 20 Siegen und 36 Niederlagen wurde er im Verlauf der Saison 2024 entlassen.