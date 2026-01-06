- Anzeige -
American Football

NFL: NFC-West-Rivale will offenbar Robert Saleh von den 49ers für Posten als Head Coach interviewen

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 11:13 Uhr
  • Chris Lugert

Robert Saleh war bislang einmal Head Coach in der NFL - mit wenig Erfolg. Die Arizona Cardinals aber wollen ihm offenbar eine Chance geben.

Die Arizona Cardinals können sich offenbar Robert Saleh als ihren neuen Head Coach vorstellen. Laut NFL-Insider Jordan Schultz haben die Cardinals bei ihrem NFC-West-Rivalen San Francisco 49ers angefragt, um Saleh interviewen zu dürfen.

Der 46-Jährige ist seit dieser Saison wieder Defensive Coordinator der 49ers - einen Posten, den er bereits zwischen 2017 und 2020 ausübte. Zur Saison 2021 wurde er erstmals Head Coach und ging zu den New York Jets.

In New York wurde er allerdings nicht glücklich, auch Saleh schaffte es nicht, die chronisch erfolglose Franchise auf Kurs zu bringen. Nach 20 Siegen und 36 Niederlagen wurde er im Verlauf der Saison 2024 entlassen.

Saleh als Gannon-Nachfolger nach Arizona?

In Arizona könnte Saleh die Nachfolge des kürzlich gefeuerten Jonathan Gannon antreten, beide haben ihre Expertise auf der defensiven Seite des Spiels. Die Ausrichtung bliebe bei einer Saleh-Verpflichtung also ähnlich.

Saleh erlebt bei den Niners eine verletzungsgeplagte Saison in seinem defensiven Mannschaftsteil, mehrere Starspieler wie Nick Bosa und Fred Warner erlitten früh schwerwiegende Verletzungen. Auch deshalb gehört die Defense von San Francisco aktuell zu den schwächeren der Liga.

Allerdings ist Saleh wohl nur einer von mehreren Kandidaten, die bei den Cardinals auf dem Zettel stehen. Berichten zufolge gehören auch Vance Joseph, Defensive Coordinator der Denver Broncos, sowie sein Amtskollege Anthony Weaver von den Miami Dolphins dazu.

