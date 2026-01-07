NFL: John Harbaugh - Entlassung stellt Trainermarkt auf den Kopf

Mehrere Teams, die derzeit einen offenen Posten als Head Coach haben, werden ihre Kandidatenlisten überarbeiten und voraussichtlich John Harbaugh ins Visier nehmen.

Die Entlassung von John Harbaugh bei den Baltimore Ravens dürfte Einfluss auf die gesamte NFL haben.

Die Freistellung von John Harbaugh könnte die Trainerplanung vieler Teams komplett verändern. Möglicherweise sogar von Teams, die ihren Trainer bislang noch gar nicht entlassen haben.

Der 63-Jährige stand seit dem Jahre 2008 bei den Ravens in der Verantwortung. In zwölf der 18 Spielzeiten führte er die Mannschaft in die Playoffs. Im Februar 2013 gewann er mit Baltimore den Super Bowl. Zudem hat er bewiesen, mit völlig unterschiedlichen Quarterbacks wie Joe Flacco und Lamar Jackson ein erfolgreiches Spielsystem entwickeln zu können.

Mögliche Interessenten sind die New York Giants, die Atlanta Falcons, die Arizona Cardinals, die Cleveland Browns und die Las Vegas Raiders, die allesamt momentan ohne Head Coach dastehen.

Die Miami Dolphins haben bislang trotz einer enttäuschenden Saison ihren Trainer Mike McDaniel nicht entlassen. Doch die Freistellung von Harbaugh könnte auch in Florida möglicherweise zu einem Umdenken führen.