NFL: Overtime Krimi - Atlanta Falcons besiegen Tampa Bay Buccaneers

Die Atlanta Falcons haben das "Thursday Night Game" gegen die Tampa Bay Buccaneers in der Overtime mit 36:30 gewonnen. KhaDarel Hodge fing den entscheidenden Touchdown-Pass über 45 Yards von Kirk Cousins . Überhaupt lieferte der Quarterback der Falcons ein unfassbares Spiel ab. Er warf für 509 Yards (Karriere-Bestwert) und vier Touchdowns bei lediglich einer Interception.

Das Wichtigste in Kürze

Baker Mayfield, der Quarterback von Tampa Bay, kam auf 180 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässe, blieb dabei ohne Turnover. Das Laufspiel der Buccaneers war mit 160 Yards deutlich effektiver als das der Falcons mit 73 Yards. Doch ein effektives Laufspiel ist eben auch nicht notwendig, wenn man ein Cousins in dieser Form auf dem Feld hat.

Die beiden Mannschaften lieferten sich ein packendes Spiel mit insgesamt fünf Führungswechseln. In dem letzten Play der regulären Spielzeit rettete Kicker Younghoe Koo die Falcons mit einem Field Goal über 52 Yards in die Verlängerung. Zu den effektivsten Waffen von Atlanta zählten Darnell Mooney, der Pässe für 105 Yards und zwei Touchdowns fing, sowie Drake London, der auf 154 Receiving-Yards und zwei Touchdowns kam.

Cousins zieht in der Prime-Time mit Mahomes und Manning gleich

Es ist das sechste Mal, dass Cousins für mindestens 350 Yards und drei Touchdowns in einem Prime-Time-Spiel wirft, wodurch er laut "ESPN Research" mit Patrick Mahomes und Peyton Manning gleichzieht.

"Ich fühle jede Woche, dass wir uns weiterentwickeln. Heute haben wir einen weiteren Schritt gemacht", sagte Cousins. "Ich bekam den Ball in die Hand gedrückt, die Jungs haben sich freigelaufen und ich war gut geschützt. Mein Job ist es dann einfach, die Bälle zu verteilen und die freien Spieler anzuspielen."

Head Coach Raheem Morris sagte: "Das war eine großartige Arbeit. Die Jungs spielen hart und ziehen das bis zum Ende durch." Die Leistung von Cousins bezeichnete er als "hervorragend" und fügte hinzu: "In dem Spiel geht es um Selbstvertrauen. Wir wissen alle, dass er lange verletzt war. Aber sein Spiel wird von Woche zu Woche besser - ob es nun um die Explosivität, die Ausführung, den Rhythmus oder das Zusammenspiel geht, er wird immer besser."

Beide Mannschaften stehen nun bei einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen. Die Falcons treten in Week 6 auswärts bei den Carolina Panthers an, während Tampa Bay ein Spiel bei den New Orleans Saints vor der Brust hat.