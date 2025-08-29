NFL: Packers-Star Kenny Clark Teil des Cowboys-Trade um Micah Parsons: "War geschockt"

Kenny Clark wurde überraschend im Parsons-Deal zu den Cowboys getradet und fühlt sich nach Gesprächen mit dem Team sofort willkommen. Er will als Leader helfen, Dallas zum Super Bowl zu führen.

Kenny Clark erlebte einen Schock, als er beim Eis holen für seine Tochter erfuhr, dass er Teil des spektakulären NFL-Trades zwischen den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys ist.

Auf der offiziellen Dallas-Teamseite erklärte der Defensive Tackle, dass er von dem Wechsel im Vorfeld nichts wusste.

Erst die endgültige Nachricht machte ihm klar, dass er gemeinsam mit Draftpicks im Gegenzug für Superstar Micah Parsons nach Dallas geschickt worden war.

"Ich war geschockt, aber als Jerry und die ganzen Jungs mich angerufen haben – Schotty (Head Coach Brian Schottenheimer, Anm.) und alle – habe ich sofort das Gefühl gehabt, wirklich gewollt zu sein. Es ist ein Segen, und ich bin sehr dankbar dafür", sagte Clark.