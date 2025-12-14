NFL: Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs schwer verletzt – Operation erfolgreich verlaufen

- Anzeige -

NFL: Patrick Mahomes erfolgreich operiert Wenig später dann folgte die Schock-Diagnose. Wie Kansas City nach Spielende bekannt gab, zog sich Mahomes einen Kreuzbandriss zu. Wie die Chiefs nun bekannt gaben, wurde Mahomes am Montag Abend in Dallas erfolgreich am Kreuzband operiert. Die vorangegangene Untersuchung zeigte, das auch das Kollateralband (LCL) im Knie gerissen war. Das sollte im Regelfall die Ausfallzeit jedoch nicht verlängern. Damit wird er nicht nur die restliche laufende Saison verpassen, sondern wohl auch weite Teile der Saisonvorbereitung 2026. Ob er rechtzeitig zum Start der kommenden Spielzeit wieder fit sein wird, ist aktuell mehr als offen.

NFL-Highlights: Chiefs verlieren Playoff-Hoffnungen und Mahomes

NFL: Kurioser Moment! Chiefs-Star weiß nichts von Playoff-Aus

