NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce gibt vielsagenden Hinweis auf seine Zukunft

  • Veröffentlicht: 21.01.2026
  • 22:44 Uhr
  • ran.de

Eric Bieniemy soll als Offensive Coordinator zu den Kansas City Chiefs zurückkehren. Travis Kelce ist restlos begeistert.

Ist das ein Hinweis von Travis Kelce? Deutet der Tight End an, dass er eine weitere NFL-Saison bei den Kansas City Chiefs dranhängt?

Im "New Heights Podcast" ging es auch um die Personalie Eric Bieniemy, denn er soll als Offensive Coordinator zu den Chiefs zurückkehren. Das war er dort bereits von 2018 bis 2022. Zuvor hatte er von 2013 bis 2017 als Running Backs Coach bei den Chiefs gearbeitet.

Bei Kelce sorgt das für echte Glücksgefühle.

Kansas City Chiefs: Kelce kann es kaum erwarten

"Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder im Gebäude zu sehen, Mann", sagte Kelce. "Er ist einer meiner absoluten Lieblingscoaches und einer meiner Lieblingsmenschen überhaupt. Ich habe unter ihm so viele unglaubliche, prägende Momente erlebt, als Spieler und als Mensch. Ich liebe den Kerl einfach. Es wird großartig sein, ihn wieder im Gebäude zu sehen und ihn wieder mit dem Kansas City Chiefs-Logo zu sehen, Baby."

Kelce glaubt, dass es nach drei Jahren Trennung keine große Eingewöhnungszeit braucht. "Ich glaube, das ist eine Partnerschaft, die genau dort weitermacht, wo sie aufgehört hat", sagte Kelce.

Die Chiefs haben eine enttäuschende Saison hingelegt und die Playoffs mit einer 6:11-Bilanz deutlich verpasst. Kelce hatte mit seinen bereits 36 Jahren unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel offen gelassen, ob er weitermacht.

Nicht auszuschließen, dass die noch nicht offizielle Bieniemy-Rückkehr ihn nun dazu bewegt, für eine weitere Saison zurückzukehren.

