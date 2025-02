Der Grund: Der Running Back hatte offenbar das Gefühl, dass er seine Dynastie-Aussagen ein bisschen einfangen, sie in den Kontext stellen muss.

Das Wichtigste in Kürze

Die Ringzeremonie sei wahrscheinlich der letzte Tag, an dem das Team feiere, dass man Super-Bowl-Champion sei, so Barkley, "und dann geht es wieder an die Arbeit. Vor zwei Nächten hatte ich Schlafprobleme, weil ich darüber nachdenke, wie ich die Offseason angehen kann."

Denn nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl. Die Eagles sind jetzt der Titelverteidiger, sie sind die Gejagten. Und mit dem aktuellen Kader durchaus in der Lage, noch einmal anzugreifen. Ob es zu einer echten Dynastie reicht, ist allerdings schwer vorherzusehen und zudem in der NFL auch eher die Ausnahme.

Dafür ist es die Regel, dass getätigte Aussagen einem Spieler gerne auf die Füße fallen, wenn es anders kommt. Gut möglich, dass Barkley deshalb zurückrudert. Zumindest ein wenig.

"Man will einen Weg finden, wie man den Lombardi wieder hochhalten und alles noch einmal machen kann", sagte Barkley: "Die Sache mit der Dynastie, die Art und Weise, wie man das macht, ist, dass man Arbeit investiert."