Die Philadelphia Eagles sind Super-Bowl-Champion. Bei ihrer Parade in der Heimat fallen sie durch eine besondere Geste positiv auf.

New Orleans war der Ausrichtungsort des diesjährigen Super Bowls. Jene Stadt, in der zum Jahreswechsel ein Mann mit einem Pick-Up-Truck in eine Menschenmenge gefahren war und 14 Menschen getötet hatte.

Wie "NBC" berichtet, ist ein Überlebender des Anschlags ein riesiger Eagles-Fan und durfte deshalb Teil der Parade in Philadelphia werden.

Ryan Quigley wurde von den Eagles-Spielern Jordan Mailata, Cam Jurgens und Landon Dickerson in der Menschenmenge entdeckt.

Sofort hoben sie ihn und seinen Rollstuhl in den Teambus und ließen ihn in ihrer Mitte feiern und durch die Menschenmenge fahren.