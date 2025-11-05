Zuletzt wurde intensiv über einen Trade von A.J. Brown spekuliert, aber der Star-Receiver blieb bei den Philadelphia Eagles. Nun erklärte General Manager Howie Roseman, warum das so ist.

A.J. Brown und die Philadelphia Eagles - das war zuletzt nicht immer eine Liebesbeziehung.

Der Star-Receiver war wegen der nach seiner Ansicht zu kleinen Rolle in der Eagles-Offensive jüngst frustriert. Mit einem kryptischen Tweet schien er einen Trade zu fordern, doch dann ruderte er wieder zurück.

Aber auch die Eagles konnten eigentlich nicht mehr wirklich zufrieden sein. Denn der 28-Jährige war zuletzt weit entfernt von den Statistiken seiner Anfangsjahre in Philadelphia.

Nachdem Brown 2022 per Trade von den Tennessee Titans nach "Philly" gekommen war, gelangen ihm drei Spielzeiten mit mehr als 1.000 Receiving Yards in Folge. Aktuell bringt es der Super-Bowl-Champion von 2024 im Schnitt nur auf knapp 56 Yards Raumgewinn pro Spiel.

Weshalb zuletzt intensiv über einen Trade spekuliert wurde.