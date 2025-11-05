Anzeige
NFL

NFL - Philadelphia Eagles: General Manager erklärt, warum A.J. Brown nicht getradet wurde

  • Veröffentlicht: 05.11.2025
  • 20:58 Uhr
  • Christian Stüwe

Zuletzt wurde intensiv über einen Trade von A.J. Brown spekuliert, aber der Star-Receiver blieb bei den Philadelphia Eagles. Nun erklärte General Manager Howie Roseman, warum das so ist.

A.J. Brown und die Philadelphia Eagles - das war zuletzt nicht immer eine Liebesbeziehung.

Der Star-Receiver war wegen der nach seiner Ansicht zu kleinen Rolle in der Eagles-Offensive jüngst frustriert. Mit einem kryptischen Tweet schien er einen Trade zu fordern, doch dann ruderte er wieder zurück.

Aber auch die Eagles konnten eigentlich nicht mehr wirklich zufrieden sein. Denn der 28-Jährige war zuletzt weit entfernt von den Statistiken seiner Anfangsjahre in Philadelphia.

Nachdem Brown 2022 per Trade von den Tennessee Titans nach "Philly" gekommen war, gelangen ihm drei Spielzeiten mit mehr als 1.000 Receiving Yards in Folge. Aktuell bringt es der Super-Bowl-Champion von 2024 im Schnitt nur auf knapp 56 Yards Raumgewinn pro Spiel.

Weshalb zuletzt intensiv über einen Trade spekuliert wurde.

Howie Roseman: Großartige Spieler gibt man nicht ab

Nach Ablauf der Deadline ist nun aber klar, dass Brown ein Eagle bleibt. Und General Manager Howie Roseman erklärte bei "ESPN", warum diese Entscheidung getroffen wurde.

"Wenn man versucht, ein großartiges Team zu sein, ist es schwer, großartige Spieler zu traden. Und A.J. Brown ist ein großartiger Spieler", sagte Roseman.

Nicht umsonst sei Brown einer der Kapitäne des Teams, so Roseman weiter: "Er trägt nicht ohne Grund das 'C' auf dem Trikot. Er ist ein wichtiger Teil dieses Teams, dieser Organisation. Er legt Wert auf Siege, er kümmert sich um seine Teamkollegen. Ich denke, wenn man ein  Team hat, das um die Meisterschaft kämpfen will, gibt man solche Spieler einfach nicht ab."

NFL: New York Jets verspottet - Netz vernichtet Rebuild-Strategie

Trade-Deadline: Kein Mega-Angebot für A.J. Brown

Offenbar wäre Roseman nur bei einem Mega-Angebot für Brown verhandlungsbereit gewesen. Ein solches ging bei den Eagles bis zur Trade-Deadline am Dienstag aber nicht ein.

"Ich bin sehr froh, dass wir ihn in unserem Team haben und freue mich auf die zweite Saisonhälfte mit ihm", sagte der General Manager.

