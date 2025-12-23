Die San Francisco 49ers zerlegen die Indianapolis Colts im Monday Night Game komplett. Brock Purdy überragt mit fünf Touchdowns, während Philip Rivers keine Hilfe vom Laufspiel der Colts erhält. Angeführt von einem herausragenden Quarterback Brock Purdy haben die San Francisco 49ers einen Kantersieg bei den Indianapolis Colts gefeiert. Im Monday Night Game von Week 16 gewannen die Niners in Indianapolis mit 48:27 und haben mit elf Siegen weiter Chancen auf den Nummer-1-Seed in der NFC. Die Colts hingegen sind nach der fünften Niederlage in Folge so gut wie raus aus dem Playoff-Rennen. Ihr Ticket für die Postseason sicher haben durch den Sieg der 49ers derweil die Buffalo Bills, die Jacksonville Jaguars und die Los Angeles Chargers. Um den letzten Wild-Card-Platz in der AFC streiten sich die Colts und die Houston Texans. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Das Spiel am Montagabend wurde von Beginn an zur Show des Brock Purdy, der Spielmacher servierte erstmals in seiner Karriere fünf Passing Touchdowns. Der letzte 49ers-Spielmacher, dem dies gelang, war vor 35 Jahren der legendäre Joe Montana.

Brock Purdy schreibt 49ers-Geschichte "Es ist eine Ehre, für diese Organisation mit Typen wie Joe Montana und Steve Young spielen zu dürfen und auf dem Feld das gleiche Trikot zu tragen", sagte Purdy, der mit seinem Team schon vor der Partie einen Platz in den Play-offs sicher hatte, gegenüber "ESPN": "Ich bin nur ein Junge, der seinen Traum lebt." Durch diese historische Leistung fiel auch seine einzige Interception des Abends spät im Spiel kaum ins Gewicht. Sein Gegenüber Philip Rivers zeigte im zweiten Auftritt nach seinem Comeback keine schlechte Leistung, bekam jedoch keine Unterstützung vom Laufspiel.

Bei 20 Laufversuchen kam Indianapolis nur auf 58 Rushing Yards - trotz eines Touchdowns von Jonathan Taylor zu wenig, um die Defense der Niners vor echte Probleme zu stellen. Rivers warf zwei Touchdowns, beide auf Wide Receiver Alec Pierce. Doch der 44-Jährige leistete sich in der Schlussphase auch einen Pick Six.

