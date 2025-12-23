- Anzeige -
American Football

NFL: San Francisco 49ers zerlegen Indianapolis Colts - Brock Purdy stellt Karrierebestwert auf

  • Veröffentlicht: 23.12.2025
  • 06:09 Uhr
  • Chris Lugert

Die San Francisco 49ers zerlegen die Indianapolis Colts im Monday Night Game komplett. Brock Purdy überragt mit fünf Touchdowns, während Philip Rivers keine Hilfe vom Laufspiel der Colts erhält.

Angeführt von einem herausragenden Quarterback Brock Purdy haben die San Francisco 49ers einen Kantersieg bei den Indianapolis Colts gefeiert. Im Monday Night Game von Week 16 gewannen die Niners in Indianapolis mit 48:27 und haben mit elf Siegen weiter Chancen auf den Nummer-1-Seed in der NFC.

Die Colts hingegen sind nach der fünften Niederlage in Folge so gut wie raus aus dem Playoff-Rennen. Ihr Ticket für die Postseason sicher haben durch den Sieg der 49ers derweil die Buffalo Bills, die Jacksonville Jaguars und die Los Angeles Chargers. Um den letzten Wild-Card-Platz in der AFC streiten sich die Colts und die Houston Texans.

Das Spiel am Montagabend wurde von Beginn an zur Show des Brock Purdy, der Spielmacher servierte erstmals in seiner Karriere fünf Passing Touchdowns. Der letzte 49ers-Spielmacher, dem dies gelang, war vor 35 Jahren der legendäre Joe Montana.

Brock Purdy schreibt 49ers-Geschichte

"Es ist eine Ehre, für diese Organisation mit Typen wie Joe Montana und Steve Young spielen zu dürfen und auf dem Feld das gleiche Trikot zu tragen", sagte Purdy, der mit seinem Team schon vor der Partie einen Platz in den Play-offs sicher hatte, gegenüber "ESPN": "Ich bin nur ein Junge, der seinen Traum lebt."

Durch diese historische Leistung fiel auch seine einzige Interception des Abends spät im Spiel kaum ins Gewicht. Sein Gegenüber Philip Rivers zeigte im zweiten Auftritt nach seinem Comeback keine schlechte Leistung, bekam jedoch keine Unterstützung vom Laufspiel.

Bei 20 Laufversuchen kam Indianapolis nur auf 58 Rushing Yards - trotz eines Touchdowns von Jonathan Taylor zu wenig, um die Defense der Niners vor echte Probleme zu stellen. Rivers warf zwei Touchdowns, beide auf Wide Receiver Alec Pierce. Doch der 44-Jährige leistete sich in der Schlussphase auch einen Pick Six.

McCaffrey überragt einmal mehr

Auffälligster Spieler aufseiten der Kalifornier war einmal mehr Christian McCaffrey, der zwei der fünf Touchdown-Pässe von Purdy fing. Außerdem erlief der Running Back 117 Yards am Boden. Ebenfalls stark: Tight End George Kittle, der 115 Yards und einen Touchdown zum Sieg beisteuerte.

San Francisco überholte durch den Sieg die Los Angeles Rams und übernahm Rang zwei in der NFC West, zum Spitzenreiter Seattle Seahawks fehlt ein Sieg. Auf die Niners wartet zum Abschluss der Regular Season ein knüppelhartes Programm. Zunächst geht es in der kommenden Woche zu Hause gegen die Chicago Bears, am letzten Spieltag geht es nach Seattle zum womöglichen Endspiel um Rang eins in der NFC.

Die Colts hingegen benötigen zwingend zwei Siege gegen die Jaguars und zum Abschluss in Houston und müssen zudem darauf hoffen, dass die Texans am kommenden Spieltag bei den Chargers verlieren. Nur dann können die Colts noch in die Playoffs einziehen.

