NFL - Philadelphia Eagles: Saquon Barkley wehrt sich vehement gegen Trump-Kritik

Eine dieser Diskussionen hat jetzt NFL -Superstar Saquon Barkley am Hals, weil er mit dem mächtigsten Mann der Welt Golf gespielt hat. Für viele Kritiker ist das eine Ansage, für welche Art von Politik man steht.

Wer sich mit Donald Trump öffentlich zeigt, hat es in den USA nicht einfach, denn der US-Präsident sorgt für Kontroversen.

Das Wichtigste in Kürze

Saquon Barkley verteidigt Golfen mit Präsident Trump

"LOL, einige Leute sind echt sauer, weil ich mit dem PRÄSIDENTEN Golf gespielt habe und zum Weißen Haus geflogen bin. Vielleicht respektiere ich das Amt einfach, kein schwer zu verstehendes Konzept", schrieb Barkley und verriet, dass erst kürzlich mit dem Ex-Präsidenten Barack Obama Golf gespielt habe.

"Und ich freue mich schon darauf, meine Runde mit Trump zu beenden! Also bitte hört auf, mich in all eure politischen Diskussionen reinzuziehen – und habt einen großartigen Tag!", meinte Barkley weiter.