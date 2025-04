"Ich liebe, was die Browns diese Offseason gemacht haben. Aber wenn ich ein junger Quarterback wäre, würde ich auf keinen Fall zu Cleveland gehen. Wenn möglich, würde ich es Eli Manning gleichtun."

Der große Fall von Shedeur Sanders beim NFL Draft 2025 war das Thema der diesjährigen Talenteziehung. Letztlich wählten die Cleveland Browns den Quarterback in Runde fünf. Ein pikanter Tweet seines Vaters Deion sorgt jetzt für Aufregung.

Das Wichtigste in Kürze

Manning-Aktion für Sanders keine Option

Manning wurde 2004 ursprünglich von den San Diego Chargers als First Overall Pick gedraftet. Er machte den Kaliforniern allerdings deutlich, dass er nicht für sie spielen würde, daraufhin tradeten die Chargers Manning zu den New York Giants.