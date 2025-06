Nach dem Super-Bowl-Triumph musste C.J. Gardner-Johnson die Eagles verlassen. Der Safety fühlt sich "respektlos behandelt".

Von Franziska Wendler

Im vergangenen Februar krönten sich die Philadelphia Eagles zum Super-Bowl-Champion. Um gut gerüstet eine mögliche Titelverteidigung anstreben zu können, traf General Manager Howie Roseman in der Offseason so manche personelle Entscheidung.

Eine davon war der Trade von C.J. Gardner-Johnson, der für Kenyon Green und Draft-Kompensationen an die Houston Texans abgegeben wurde. Nun hat sich Gardner-Johnson zu seinem unfreiwilligen Ende in Philly geäußert.

"Ich fühle mich sehr respektlos behandelt, aber so ist das Geschäft", sagte der Safety im Gespräch mit "KPRC 2". "Ich war nie ein All-Pro oder im Pro Bowl. Nie. Aber ich habe die Liga in Sachen Interceptions angeführt. Was will man mehr?"

Und weiter: "Die Leute sagen. 'Er ist ein Risiko, er ist dies, er ist das.' Ich war nie eine Gefahr. Sie haben keine wirklichen Probleme mit mir. Das funktioniert bei mir nicht, weil ich einen Ring habe. Ich habe mir einen geholt. Ich habe noch drei weitere Meisterschaften im Köcher. Ich werde wahrscheinlich die nächsten drei gewinnen. Ich werde mir dieses Jahr noch einen Super Bowl holen. Schaut nur zu."