NFL: Philip Rivers als Head Coach? "Ich glaube, dass ich auf diesem Niveau trainieren kann"

Philip Rivers bleibt nach dem Ende seiner Spielerkarriere in der NFL im Gespräch - und äußert sich nun erstmals über einen möglichen neuen Job. Von Tobias Wiltschek Sorgt Philip Rivers zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit für eine Überraschung in der NFL? Nachdem der mittlerweile 44-Jährige im Dezember mit seinem Kurz-Comeback für drei Spiele als Quarterback der Indianapolis Colts für Aufsehen sorgte, steht er nun erneut im Fokus. Seine Spielerkarriere hat er vor wenigen Tagen für endgültig beendet erklärt. Aber als Head Coach könnte er womöglich schon zur nächsten Saison in die NFL zurückkehren. Er selbst nährte nun entsprechende Spekulationen. "Ich glaube, so bescheiden ich das auch sagen kann, dass ich auf diesem Niveau trainieren kann. Ich weiß genug über das Spiel und über die Jungs aus der Sicht einer Führungsfigur", sagte Rivers in einer Medienrunde mit lokalen Reportern.

- Anzeige -

- Anzeige -

Rivers verfolgt derzeit nicht das Ziel, Head Coach in der NFL zu werden Allerdings schränkte er ein, dass es derzeit zu diesem Thema nichts Konkretes zu vermelden gebe und er das Ziel, Cheftrainer in der NFL zu sein, auch gerade nicht verfolge. Liga-Insider Ian Rapoport hatte zuvor berichtet, dass sich mehrere Teams vorstellen könnten, Rivers als Head Coach zu verpflichten. Aus mehreren Quellen habe er erfahren, dass Rivers als Kandidat für mindestens ein Job-Interview gehandelt wird. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

- Anzeige -

- Anzeige -