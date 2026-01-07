ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL: Cam Skattebo warnt – Alkohol in der Offseason okay, aber bitte nicht Auto fahren
- Veröffentlicht: 07.01.2026
- 11:39 Uhr
- ran.de
Bei den New York Giants gibt es einen klaren Offseason-Ratschlag von Cam Skattebo: Alkohol trinken ist in Ordnung, danach sollte man aber auf keinen Fall Auto fahren.
Cam Skattebo, das Energie-Bündel der New York Giants, hat in seiner Rookie-Saison für ordentlich Wirbel gesorgt. Zusammen mit seinem Giants-Kumpel Jaxson Dart bildete er das vielleicht aufregendste Rookie-Duo der NFL. Obwohl es für die Giants nicht rund lief, machten Skattebo und Dart auf sich aufmerksam.
Doch Skattebo sorgt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz für Schlagzeilen: Ob oberkörperfrei und schreiend beim Interview oder im Livestream einen Energydrink aus seinem Schuh trinkend.
Abseits des Spielfeldes meldet sich Skattebo nun mit einem Hinweis zu Wort, der für Außenstehende fast absurd wirkt: Hochtrainierte NFL-Spieler trinken in der Offseason Alkohol – und Skattebo erinnert nur daran, danach bitte nicht Auto zu fahren.
"Wenn wir ausgehen und trinken, sollten wir nicht fahren. Das ist etwas, das Menschen während der Offseason in Schwierigkeiten bringen kann, und wir müssen das ernst nehmen. Es gibt bestimmte Dinge, auf die man in der Offseason achten muss", mahnt Skattebo.
Giants auf Trainersuche: Head-Coach-Entscheidung noch offen
Dass ausgerechnet ein Spieler, der für Rückwärtssalti und Kopf-voraus-Tacklings bekannt ist, plötzlich zur Vorsicht mahnt, wirkt fast schon ironisch – und ist gleichzeitig nachvollziehbar.
Für Skattebo selbst steht derzeit die eigene Gesundheit an erster Stelle. Nach einer schweren Verletzung im Oktober konzentriert er sich darauf, wieder fit zu werden. "Ich nehme es langsam, wir haben genug Zeit, um wieder in Topform zu kommen", sagt er.
NFL-Highlights: New York Giants versauen sich Draft Pick
Neben Skattebos Genesung bleibt bei den Giants auch die Trainersituation spannend. Mike Kafka, der die letzten sieben Spiele als Interimstrainer leitete, weiß noch nicht, ob er die volle Saison als Head Coach übernehmen wird – oder ob die Giants einen neuen Trainer verpflichten.
"Ich plane, mich für die Position zu bewerben", sagt Kafka selbstbewusst. GM Joe Schoen bestätigt, dass Kafka ein Interview bekommen wird und lobt seine Arbeit: Unter ihm verbesserte sich die Offensive deutlich, und auch die Spieler scheinen auf ihn zu hören.