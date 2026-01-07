Bei den New York Giants gibt es einen klaren Offseason-Ratschlag von Cam Skattebo: Alkohol trinken ist in Ordnung, danach sollte man aber auf keinen Fall Auto fahren.

Cam Skattebo, das Energie-Bündel der New York Giants, hat in seiner Rookie-Saison für ordentlich Wirbel gesorgt. Zusammen mit seinem Giants-Kumpel Jaxson Dart bildete er das vielleicht aufregendste Rookie-Duo der NFL. Obwohl es für die Giants nicht rund lief, machten Skattebo und Dart auf sich aufmerksam.

Doch Skattebo sorgt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz für Schlagzeilen: Ob oberkörperfrei und schreiend beim Interview oder im Livestream einen Energydrink aus seinem Schuh trinkend.

Abseits des Spielfeldes meldet sich Skattebo nun mit einem Hinweis zu Wort, der für Außenstehende fast absurd wirkt: Hochtrainierte NFL-Spieler trinken in der Offseason Alkohol – und Skattebo erinnert nur daran, danach bitte nicht Auto zu fahren.

"Wenn wir ausgehen und trinken, sollten wir nicht fahren. Das ist etwas, das Menschen während der Offseason in Schwierigkeiten bringen kann, und wir müssen das ernst nehmen. Es gibt bestimmte Dinge, auf die man in der Offseason achten muss", mahnt Skattebo.