das nfl network live auf joyn
NFL - Philip Rivers unterschreibt bei den Indianapolis Colts: Hall-of-Fame-Auszeichnung wackelt
- Veröffentlicht: 09.12.2025
- 20:06 Uhr
- ran.de
Philip Rivers ist zurück in der NFL. Der mittlerweile 44-Jährige, der 2020 sein letztes NFL-Spiel bestritt und 2021 zurückgetreten ist, unterschreibt für das Practice Squad der Indianapolis Colts. Seine zeitgleiche Nominierung für die Hall of Fame ist damit gefährdet.
Die NFL schreibt über eine Saison viele Geschichten - diese ist jedoch in gleich mehreren Aspekten besonders.
Philip Rivers kehrt vier Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel, damals auch für die Colts, nach Indianapolis zurück.
Der heute 44-Jährige hatte eigentlich 2021 seine Karriere, infolge der schweren Verletzung von Daniel Jones wurde er für das Practice Squad der Colts verpflichtet.
Philip Rivers: Hall of Fame vorerst gefährdet
Ein wichtiges Detail: Rivers ist in diesem Jahr erstmals für die Hall of Fame aufnahmeberechtigt. Die Kandidaten werden traditionell bei den NFL Honors vor dem Super Bowl final gewählt, Rivers steht bei der Wahl aktuell mit 26 weiteren Kandidaten im Halbfinale.
Externer Inhalt
Sollte der 44-Jährige aber in den aktiven Kader berufen werden, verfällt diese Nominierung. Um für die Hall of Fame in Betracht zu kommen, muss das letzte Spiel mindestens fünf Jahre zurückliegen.
Somit könnte der Routinier frühestens erst 2030 ausgezeichnet werden. Bleibt er allerdings im Practice Squad und steht nie im aktiven Kader, wäre er nach wie vor Anfang 2026 für die Hall of Fame aufnahmeberechtigt.