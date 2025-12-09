- Anzeige -
- Anzeige -
das nfl network live auf joyn

NFL - Philip Rivers unterschreibt bei den Indianapolis Colts: Hall-of-Fame-Auszeichnung wackelt

  • Veröffentlicht: 09.12.2025
  • 20:06 Uhr
  • ran.de

Philip Rivers ist zurück in der NFL. Der mittlerweile 44-Jährige, der 2020 sein letztes NFL-Spiel bestritt und 2021 zurückgetreten ist, unterschreibt für das Practice Squad der Indianapolis Colts. Seine zeitgleiche Nominierung für die Hall of Fame ist damit gefährdet.

Die NFL schreibt über eine Saison viele Geschichten - diese ist jedoch in gleich mehreren Aspekten besonders.

Philip Rivers kehrt vier Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel, damals auch für die Colts, nach Indianapolis zurück.

Der heute 44-Jährige hatte eigentlich 2021 seine Karriere, infolge der schweren Verletzung von Daniel Jones wurde er für das Practice Squad der Colts verpflichtet.

- Anzeige -
- Anzeige -

Philip Rivers: Hall of Fame vorerst gefährdet

Ein wichtiges Detail: Rivers ist in diesem Jahr erstmals für die Hall of Fame aufnahmeberechtigt. Die Kandidaten werden traditionell bei den NFL Honors vor dem Super Bowl final gewählt, Rivers steht bei der Wahl aktuell mit 26 weiteren Kandidaten im Halbfinale.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Sollte der 44-Jährige aber in den aktiven Kader berufen werden, verfällt diese Nominierung. Um für die Hall of Fame in Betracht zu kommen, muss das letzte Spiel mindestens fünf Jahre zurückliegen.

Somit könnte der Routinier frühestens erst 2030 ausgezeichnet werden. Bleibt er allerdings im Practice Squad und steht nie im aktiven Kader, wäre er nach wie vor Anfang 2026 für die Hall of Fame aufnahmeberechtigt.

Mehr News und Videos
Philip Rivers (Quarterback)
News

Rivers - oder doch ein anderer? Die QB-Optionen der Colts

  • 09.12.2025
  • 20:29 Uhr
imago images 1041483188
News

Comeback-Coup: NFL-Legende kehrt mit 44 zurück

  • 09.12.2025
  • 20:28 Uhr

NFL-Fans feiern Opa-Comeback von Philip Rivers: "Lauf Grandpa, lauf!"

  • Video
  • 02:10 Min
  • Ab 0
imago images 1066198403
News

Spieltag der Deutschen: Einer famos, einer entlassen

  • 09.12.2025
  • 18:57 Uhr
Max Eberl (FC Bayern)
News

Wintertransfers? So plant der FC Bayern

  • 09.12.2025
  • 18:55 Uhr

NFL: Neues Traumpaar? Jaxson Dart datet wohl Ring-Girl

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
imago images 1068681074
News

Gewinner und Verlierer: Andy Reid, wir müssen reden!

  • 09.12.2025
  • 17:23 Uhr
imago images 1065480594
News

Texans lassen deutschen Spieler ziehen

  • 09.12.2025
  • 16:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys Nov 23, 2025; Arlington, Texas, USA; Philadelphia Eagles head coach Nick Sirianni looks on before the game against the Dalla...
News

Kommentar: Sirianni als Eagles-Coach nicht mehr tragbar

  • 09.12.2025
  • 16:42 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 09.12.2025
  • 16:03 Uhr