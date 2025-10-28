Anzeige
nfl

NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers bekommt neue Waffe - Ex-Packer unterschreibt

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 08:42 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Marquez Valdes-Scantling findet ein neues Team und trifft dort auf seinen alten Weggefährten Aaron Rodgers.

Von Tobias Wiltschek

Ende einer Odyssee oder nur eine weitere Station in der zuletzt doch recht turbulent verlaufenen Karriere von Marquez Valdes-Scantling?

Der Wide Receiver hat eine neue Franchise gefunden und schließt sich nach Informationen von "ESPN" den Pittsburgh Steelers um Aaron Rodgers an.

Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, zeigten auch einige andere Teams Interesse am erfahrenen Receiver.

Der 31-Jährige aber entschied sich für die Steelers und spielt damit wieder  mit dem Quarterback in einem Team, an dessen Seite er zu einem der besten Passempfänger der NFL wurde.

Valdes-Scantling: Beste Saison mit Aaron Rodgers

Nachdem er 2018 von den Green Bay Packers gedraftet wurde, war er bis 2021 bei den "Cheeseheads" Teamkollege von Rodgers. Als der Quarterback 2020 zum MVP gekrönte wurde, hatte auch Valdes-Scantling mit 690 Receiving Yards und sechs Touchdowns seine beste Saison.

Von Wisconsin aus ging es dann zu den Kansas City Chiefs, wo er mit dem damals besten Team der NFL um Star-Quarterback Patrick Mahomes 2022 und 2023 den Super Bowl gewann.

Allerdings ließen schon im zweiten Jahr in Kansas City seine Leistungen nach, und er wurde nach seiner letzten Super-Bowl-Saison von den Chiefs entlassen.

Valdes-Scantling: Vier Teams innerhalb eines Jahres

Es folgten Stationen bei den Buffalo Bills, den New Orleans Saints und den Seattle Seahawks, ehe er zu Beginn der laufenden Saison bei den San Francisco 49ers landete: sein viertes Team innerhalb von gut einem Jahr.

Dort verletzte er sich nach fünf Spielen und insgesamt vier Receptions für 40 Yards. Er landete auf der Injured Reserve List und wurde wenig später auch von den Niners entlassen.

Als Free Agent heuerte er nun bei den Steelers an und hofft, bei seinem alten Teamkollgen Rodgers wieder auf bessere Zeiten.

NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots cornerback Marcus Jones (25) returns a punt while Car...
News

Patriots verlängern mit Allzweckwaffe

  • 29.10.2025
  • 08:43 Uhr
Jonathan Taylor beim entscheidenden Touchdown
News

Taylors (wohl) vergebliche MVP-Saison

  • 29.10.2025
  • 08:33 Uhr
Minnesota Vikings v Los Angeles Chargers
News

Kommentar: Vikings haben Wentz' Karriere aufs Spiel gesetzt

  • 29.10.2025
  • 08:32 Uhr
Bucs Döner
News

NFL Berlin Game: Buccaneers übernehmen Döner-Laden

  • 29.10.2025
  • 08:31 Uhr