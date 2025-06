Beim Minicamp der Steelers musste Rodgers daher auf ein anderes Modell umsteigen und entschied sich dort für einen Schutt F7 Pro. Für den fand der 41-Jährige in einer Presserunde allerdings keine lobenden Worte: "Ich kann den Helm nicht ausstehen. Ich habe 20 Jahre lang einen Schutt getragen und auf einmal entspricht er nicht mehr den Sicherheitsstandards."

Der Helm fiel beim Belastungs- und Sicherheitstest der Liga durch und darf in der kommenden Saison nicht mehr verwendet werden.

Aaron Rodgers und sein Schutt Air XP Pro Q11 LTD waren in den vergangenen sechs Jahren unzertrennlich.

Aaron Rodgers ist zurück in der NFL . Doch auf einen alten Wegbegleiter muss er bei den Pittsburgh Steelers verzichten: seinen bisherigen Helm. Der ist in der NFL nun verboten – und Rodgers hadert mit dem Ersatz.

Verbot des Rodgers-Helms zeichnete sich ab

Bereits 2024 setzte die NFL Rodgers' Helm auf die Liste der nicht mehr empfohlenen Modelle. Ein Verbot in diesem Jahr zeichnete sich also ab. So wechselte beispielsweise Davante Adams vergangene Saison schon auf einen anderen Kopfschutz.

Immerhin: Ganz auf seine Lieblings-Helmmarke muss Rodgers nicht verzichten: Neben dem nun so kritisierten F7 Pro sind noch drei weitere Schutt-Modelle in der NFL für 2025 weiterhin gestattet.

In dem jährlichen Helm-Test der NFL werden die verschiedenen Modelle auf ihre Schutzfunktion bei Einschlägen getestet, die zu Gehirnerschütterungen führen können.