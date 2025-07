Mike Tomlin als Urgestein und langjähriger Coach der Pittsburgh Steelers wird immer mehr kritisiert. Neu-Quarterback Aaron Rodgers verteidigt ihn jetzt vehement.

Von Mike Stiefelhagen

"Mike T ist der Mann. Jeglicher Hass, Disrespekt oder Ähnliches ist kompletter und gänzlicher Bullshit!"

Aaron Rodgers machte bei der "The Pat McAfee Show" unmissverständlich klar, was er von seinem Head Coach Mike Tomlin hält. Der Trainer der Pittsburgh Steelers ist ein NFL-Urgestein und sieht sich trotzdem steigernder Kritik ausgesetzt.

Rodgers und Tomlin werden wohl beide eines Tages in die Hall of Fame einziehen. Dafür sind ihre Statistiken zu herausragend, um das zu verhindern. Jedoch vermissen viele Kritiker bei beiden größere Erfolge in den vergangenen Jahren. Vor allem bei Tomlin. Positive Bilanzen in der Regular Season reichen nicht, um zu überzeugen - Playoff-Erfolge müssen her.

Rodgers nervt das. Der Quarterback stellt sich gänzlich vor seinen neuen Trainer.