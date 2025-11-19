Anzeige
Alle NFL Highlights-auf JOYN

NFL - Pittsburgh Steelers bereiten sich auf Ausfall von Aaron Rodgers vor

  • Aktualisiert: 19.11.2025
  • 08:31 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Sollte Aaron Rodgers am Wochenende oder gar länger ausfallen, bereiten sich die Pittsburgh Steelers präventiv vor. Und testen neue Quarterbacks.

von Mike Stiefelhagen

Die Pittsburgh Steelers reagieren auf einen möglichen Ausfall von Aaron Rodgers.

Der 41-Jährige hat am Sonntag im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals eine kleine Fraktur im linken Handgelenk erlitten. Die Steelers gewannen 34:12 und stehen jetzt bei einer Bilanz von 6-4.

Der Quarterback wirft mit rechts und kann womöglich am kommenden Sonntag gegen die Chicago Bears wieder auflaufen.

Falls nicht, arbeiten die Steelers präventiv vor. Das Team von Head Coach Mike Tomlin lud zwei Quarterbacks ins Training ein.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

Rodgers-Ausfall: Wer wird neuer QB3 bei den Steelers?

Die beiden Spielmacher sind gänzlich unbekannt. Jason Bean und Tanner Mordecai trainierten am Dienstag mit und durften als mögliche Optionen vorspielen.

Jedoch wurde erstmal keiner der beiden unter Vertrag genommen. Es war ein erstes Annähern. Sollte Rodgers fehlen, wären Bean und Mordecai ein Gedankenspiel für den äußersten Notfall.

Und der tritt ein, wenn die angedachten Backups Mason Rudolph und Will Howard auch noch ausfallen würden. Bean oder Mordecai wäre dann QB3 bzw. QB4. Durch die Rodgers-Verletzung haben die Steelers aktuell keinen Spielmacher im Practice Squad.

Bean ging 2024 als Undrafted Free Agent zu den Indianapolis Colts, Mordecai zu den San Francisco 49ers.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Chiefs-Krise: Mahomes & Co. haben ihre größte Stärke verloren

  • 19.11.2025
  • 09:26 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 19.11.2025
  • 09:08 Uhr
imago images 1069284483
News

Lange Pause? Neues Update zur Rodgers-Verletzung

  • 19.11.2025
  • 08:55 Uhr
imago images 1069302199
News

NFL bleibt streng: Chase-Einspruch abgelehnt

  • 19.11.2025
  • 08:36 Uhr
imago images 1069298026
News

NFL: Enormer Schaden! Einbruch bei Shedeur Sanders

  • 18.11.2025
  • 21:04 Uhr
Cincinnati Bengals v Green Bay Packers
News

Kommentar: Chase verhält sich respektlos und peinlich

  • 18.11.2025
  • 20:56 Uhr
Kansas City Chiefs v Denver Broncos - NFL 2025
News

"Absoluter Feigling": Mitspieler verteidigt Bo Nix emotional

  • 18.11.2025
  • 18:22 Uhr
imago images 1069290954
News

Draft Order: Vikings nähern sich Top 10-Pick

  • 18.11.2025
  • 18:10 Uhr
imago images 1068727722
News

Training verschlafen? Giants-Rookie wehrt sich gegen Gerüchte

  • 18.11.2025
  • 17:40 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 18.11.2025
  • 16:04 Uhr