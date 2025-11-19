NFL - Pittsburgh Steelers bereiten sich auf Ausfall von Aaron Rodgers vor

Sollte Aaron Rodgers am Wochenende oder gar länger ausfallen, bereiten sich die Pittsburgh Steelers präventiv vor. Und testen neue Quarterbacks.

von Mike Stiefelhagen

Die Pittsburgh Steelers reagieren auf einen möglichen Ausfall von Aaron Rodgers.

Der 41-Jährige hat am Sonntag im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals eine kleine Fraktur im linken Handgelenk erlitten. Die Steelers gewannen 34:12 und stehen jetzt bei einer Bilanz von 6-4.

Der Quarterback wirft mit rechts und kann womöglich am kommenden Sonntag gegen die Chicago Bears wieder auflaufen.

Falls nicht, arbeiten die Steelers präventiv vor. Das Team von Head Coach Mike Tomlin lud zwei Quarterbacks ins Training ein.