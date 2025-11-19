Alle NFL Highlights-auf JOYN
NFL - Pittsburgh Steelers bereiten sich auf Ausfall von Aaron Rodgers vor
- Aktualisiert: 19.11.2025
- 08:31 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Sollte Aaron Rodgers am Wochenende oder gar länger ausfallen, bereiten sich die Pittsburgh Steelers präventiv vor. Und testen neue Quarterbacks.
Die Pittsburgh Steelers reagieren auf einen möglichen Ausfall von Aaron Rodgers.
Der 41-Jährige hat am Sonntag im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals eine kleine Fraktur im linken Handgelenk erlitten. Die Steelers gewannen 34:12 und stehen jetzt bei einer Bilanz von 6-4.
Der Quarterback wirft mit rechts und kann womöglich am kommenden Sonntag gegen die Chicago Bears wieder auflaufen.
Falls nicht, arbeiten die Steelers präventiv vor. Das Team von Head Coach Mike Tomlin lud zwei Quarterbacks ins Training ein.
Rodgers-Ausfall: Wer wird neuer QB3 bei den Steelers?
Die beiden Spielmacher sind gänzlich unbekannt. Jason Bean und Tanner Mordecai trainierten am Dienstag mit und durften als mögliche Optionen vorspielen.
Jedoch wurde erstmal keiner der beiden unter Vertrag genommen. Es war ein erstes Annähern. Sollte Rodgers fehlen, wären Bean und Mordecai ein Gedankenspiel für den äußersten Notfall.
Und der tritt ein, wenn die angedachten Backups Mason Rudolph und Will Howard auch noch ausfallen würden. Bean oder Mordecai wäre dann QB3 bzw. QB4. Durch die Rodgers-Verletzung haben die Steelers aktuell keinen Spielmacher im Practice Squad.
Bean ging 2024 als Undrafted Free Agent zu den Indianapolis Colts, Mordecai zu den San Francisco 49ers.