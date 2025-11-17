Anzeige
Alle NFL Highlights-auf JOYN

NFL: Einspruch abgelehnt! Ja'Marr Chase bleibt nach Spuckattacke gegen Jalen Ramsey gesperrt

  • Aktualisiert: 19.11.2025
  • 08:36 Uhr
  • Julian Erbs

Ja'Marr Chase spuckt Gegenspieler Jalen Ramsey an und wird von der NFL für ein Spiel gesperrt. Der Einspruch des Wide Receivers wird abgelehnt.

von Mike Stiefelhagen

Die Sperre bleibt bestehen!

Ja'Marr Chase wird in Week 12 das Spiel gegen die New England Patriots verpassen, die mit einer Bilanz von 9-2 aktuell an der Spitze der AFC East stehen.

Die NFL hatte den Wide Receiver der Cincinnati Bengals am Montag für ein Spiel gesperrt, weil er während der Partie am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers Defensive Back Jalen Ramsey angespuckt hatte.

Der Einspruch wurde final von Ex-Receiver Jordy Nelson seitens der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA bewertet. Der ehemalige Receiver der Green Bay Packers hielt die Sperre und das Strafmaß für richtig, lehnte Chase' Anliegen also ab.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

NFL: Chase verliert mehr als eine halbe Million Euro

In der Erklärung der Liga heißt es: "Im vierten Viertel spuckte Chase auf Pittsburghs Cornerback Jalen Ramsey und verstieß damit gegen Regel 12, Abschnitt 3, Artikel 1, die jedes Verhalten untersagt, das den allgemein anerkannten Grundsätzen des Sportsgeists widerspricht." Chase muss dadurch auf insgesamt 507.000 Dollar verzichten.

Ramsey und Chase waren zu Beginn des vierten Viertels aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, Ramsey schlug gegen Chase’ Helm und griff nach dessen Facemask, bevor Mitspieler beider Teams dazwischen gingen. Der Steelers-Verteidiger wurde anschließend des Feldes verwiesen.

Ramsey sagte nach der Partie, Chase habe ihn angespuckt und damit die Situation ausgelöst. Chase bestritt das zunächst, doch Videoaufnahmen zeigen, dass er tatsächlich in Ramseys Richtung gespuckt hatte.

Am Montag wollte Chase nicht mit den Medien sprechen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Bereits die zweite Spuckattacke in dieser Saison

"Er hat mich angespuckt", sagte Ramsey am Sonntag laut "ESPN". "In so einem Moment ist mir Football ehrlich gesagt völlig egal. Respektvoll gesagt. Gegen Trash Talk habe ich überhaupt nichts, im Gegenteil. Ich mag diese Seite des Spiels sogar. Ich denke, das wissen die meisten."

Chase' Sperre über ein Spiel folgt dem Vorgehen der Liga bei einem ähnlichen Vorfall zu Beginn dieser Saison. Damals hatte Philadelphias Defensive Tackle Jalen Carter vor dem ersten offensiven Spielzug des Kickoff Games auf Cowboys-Quarterback Dak Prescott gespuckt.

Carter wurde noch vor seinem ersten Einsatz des Feldes verwiesen. Die NFL verzichtete auf eine zusätzliche Sperre, weil der Eagles-Star das komplette Spiel gegen die Cowboys verpasste.

Mehr News und Videos
Kansas City Chiefs v Denver Broncos - NFL 2025
News

"Absoluter Feigling": Mitspieler verteidigt Bo Nix emotional

  • 19.11.2025
  • 09:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Chiefs-Krise: Mahomes & Co. haben ihre größte Stärke verloren

  • 19.11.2025
  • 09:26 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 19.11.2025
  • 09:08 Uhr
imago images 1069284483
News

Lange Pause? Neues Update zur Rodgers-Verletzung

  • 19.11.2025
  • 08:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) warms up before the game ag...
News

Steelers bereiten sich auf Rodgers-Ausfall vor

  • 19.11.2025
  • 08:31 Uhr
imago images 1069298026
News

NFL: Enormer Schaden! Einbruch bei Shedeur Sanders

  • 18.11.2025
  • 21:04 Uhr
Cincinnati Bengals v Green Bay Packers
News

Kommentar: Chase verhält sich respektlos und peinlich

  • 18.11.2025
  • 20:56 Uhr
imago images 1069290954
News

Draft Order: Vikings nähern sich Top 10-Pick

  • 18.11.2025
  • 18:10 Uhr
imago images 1068727722
News

Training verschlafen? Giants-Rookie wehrt sich gegen Gerüchte

  • 18.11.2025
  • 17:40 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 18.11.2025
  • 16:04 Uhr