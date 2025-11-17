NFL: Einspruch abgelehnt! Ja'Marr Chase bleibt nach Spuckattacke gegen Jalen Ramsey gesperrt

Ja'Marr Chase spuckt Gegenspieler Jalen Ramsey an und wird von der NFL für ein Spiel gesperrt. Der Einspruch des Wide Receivers wird abgelehnt. von Mike Stiefelhagen Die Sperre bleibt bestehen! Ja'Marr Chase wird in Week 12 das Spiel gegen die New England Patriots verpassen, die mit einer Bilanz von 9-2 aktuell an der Spitze der AFC East stehen. Die Highlights der NFL auf Joyn Die NFL hatte den Wide Receiver der Cincinnati Bengals am Montag für ein Spiel gesperrt, weil er während der Partie am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers Defensive Back Jalen Ramsey angespuckt hatte. Der Einspruch wurde final von Ex-Receiver Jordy Nelson seitens der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA bewertet. Der ehemalige Receiver der Green Bay Packers hielt die Sperre und das Strafmaß für richtig, lehnte Chase' Anliegen also ab.

NFL: Chase verliert mehr als eine halbe Million Euro In der Erklärung der Liga heißt es: "Im vierten Viertel spuckte Chase auf Pittsburghs Cornerback Jalen Ramsey und verstieß damit gegen Regel 12, Abschnitt 3, Artikel 1, die jedes Verhalten untersagt, das den allgemein anerkannten Grundsätzen des Sportsgeists widerspricht." Chase muss dadurch auf insgesamt 507.000 Dollar verzichten. Ramsey und Chase waren zu Beginn des vierten Viertels aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, Ramsey schlug gegen Chase’ Helm und griff nach dessen Facemask, bevor Mitspieler beider Teams dazwischen gingen. Der Steelers-Verteidiger wurde anschließend des Feldes verwiesen. NFL - TV-Experte zerlegt Shedeur Sanders nach schwachem Debüt

NFL - Spuckattacke von Chase: An Respektlosigkeit und Peinlichkeit nicht zu überbieten! Ramsey sagte nach der Partie, Chase habe ihn angespuckt und damit die Situation ausgelöst. Chase bestritt das zunächst, doch Videoaufnahmen zeigen, dass er tatsächlich in Ramseys Richtung gespuckt hatte. Am Montag wollte Chase nicht mit den Medien sprechen.

