Laut einer Pressemitteilung des Medina County Sheriff's Office drangen drei Verdächtige am Sonntagabend gegen 18:46 Uhr in das Haus des Spielmachers ein. Überwachungskameras zeichneten dabei auf, wie das Trio verschiedene Bereiche des Hauses betrat und wieder verließ.

Unschöne Nachrichten von Shedeur Sanders . Laut Polizeiangaben wurde am Sonntag bei dem Rookie-Quarterback der Cleveland Browns eingebrochen. Die Diebe entwendeten dabei demnach Gegenstände im Wert von etwa 200.000 US-Dollar.

Shedeur Sanders debütierte am vergangenen Wochenende in der NFL. Währenddessen brachen Diebe in sein Haus ein.

Die Verdächtigen trugen Masken und Handschuhe und entfernten sich nach zwölf Minuten wieder vom Tatort.

Sanders verpatzt NFL-Debüt

Der Vorfall, der von der Polizei untersucht wird, ereignete sich, während Sanders im Spiel der Browns gegen die Baltimore Ravens sein NFL-Debüt gab.

Der 144. Pick im vergangenen Draft kam in der zweiten Halbzeit für den eigentlichen Starter Dillon Gabriel ins Spiel, der nach einer Gehirnerschütterung nicht mehr weitermachen konnte. Die Leistung von Sanders bei seiner Premiere war dabei aber alles andere als optimal.

In den vergangenen zwölf Monaten kam es zu unzähligen Einbrüchen in Häuser von Top-Sportlern, darunter Luka Doncic, Joe Burrow, Patrick Mahomes und Travis Kelce.