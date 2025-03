NFL - Pittsburgh Steelers: Cam Heyward mit Klartext-Ansage an Aaron Rodgers

Während Aaron Rodgers in Ruhe überlegt, wo er seine Karriere fortsetzen will, reagiert Cam Heyward genervt auf die Warterei.

Kommt er oder kommt er nicht?

Aaron Rodgers lässt die New York Giants, die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings mehr oder weniger zappeln, denn der Quarterback lässt sich mit der Entscheidung, wo er seine illustre NFL-Karriere fortsetzen will, Zeit.

Und nicht alle finden das cool oder angebracht.

Cam Heyward von den Steelers zum Beispiel ist "es leid, über die Quarterback-Situation zu reden" und er sei "bereit, die Free Agency hinter sich zu lassen" und sich auf den Rest der Offseason zu konzentrieren, betonte er in seinem Podcast "Not Just Football".

Die Steelers sind auf der Suche nach einem neuen Spielmacher, sie haben bislang nur Mason Rudolph unter Vertrag genommen.