Die Arizona Cardinals gehören nicht zu den heißesten Favoriten auf den Super Bowl. Kyler Murray sieht das ein wenig anders.

Kyler Murray hat mit den Playoffs noch eine Rechnung offen.

Denn in der Postseason stand er bislang nur einmal, obwohl er seit 2019 in der NFL spielt. 2021 kassierte er mit den Arizona Cardinals gleich zum Auftakt in der Wild Card Round eine 11:34-Klatsche bei den Los Angeles Rams.

Dabei soll es nicht bleiben.

"Das allein ist für mich enttäuschend und frustrierend. Das muss sich ändern. Ich werde nur älter. Aber ich bin erst 27, ich bin noch jung, also haben wir Zeit, und ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte der Quarterback bei "KSB World Radio".

Er hat 2024 seine erste komplette Saison seit 2020 gespielt, kam dabei auf 3.851 Yards bei 21 Touchdown-Pässen und elf Interceptions, wobei er fast 69 Prozent seiner Bälle zum Mann brachte.

Kann der Spielmacher 2025 mit dem Team den nächsten Schritt machen? Die Cardinals konnten zuletzt unter anderem Guard Evan Brown und Wide Receiver Zay Jones halten, dazu Pass Rusher Josh Sweat verpflichten. Im Draft sind sie in der ersten Runde an 16. Stelle an der Reihe.

Als Murray gefragt wurde, wie weit die Cardinals seiner Meinung nach noch vom Super Bowl entfernt sind, meinte er: "Gar nicht weit. Ich denke, alles ist möglich".

Er habe allerdings noch nicht genug getan, damit die Cards das Ziel erreichen können, sagte er. "Ich denke, als Organisation sind wir auf dem aufsteigenden Ast, und ich freue mich auf die nächste Saison."