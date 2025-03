Die Minnesota Vikings wurden in letzter Zeit zwar auch immer als Kandidaten wieder genannt, eine wirkliche Not nach einem erfahrenen QB wie Rodgers herrscht dort allerdings nicht. Die Franchise ist mit Vorjahreserstrunden-Pick JJ McCarthy für die Zukunft gut aufgestellt.

Nun drückte NFL-Insider Adam Schefter seinen Unmut über die Situation rund um Rodgers aus.

"Aus meiner Sicht sollte das nicht so schwer sein. Die Steelers wollen dich. Die Giants wollen dich. Wir sehen, dass Spieler in der ganzen Liga Entscheidungen treffen", sagte Schefter in der "Jen, Gabe & Chewy Show".

Und weiter: "Entweder man will spielen oder nicht. Du willst für Pittsburgh spielen oder nicht. Du willst in New York spielen oder nicht. Willst du eine Entscheidung treffen oder willst du es vier Tage, fünf Tage, eine Woche hinauszögern? So schwer ist das nicht. Triff einfach diese Entscheidung und lebe damit."