Anzeige
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL - Pittsburgh Steelers: DeShon Elliott schießt nach Geldstrafe gegen die Liga - "Zählt eure verdammten Tage"

  • Aktualisiert: 03.10.2025
  • 20:28 Uhr
  • Daniel Kugler

DeShon Elliott attackiert die NFL, nachdem die Liga den Steelers-Safety wegen eines Verstoßes gegen die Trikot- und Ausrüstungssvorschriften zur Kasse gebeten hat.

Von Daniel Kugler

Steelers-Safety DeShon Elliott schießt gegen die NFL.

Der 28-Jährige ist außer sich über eine Geldstrafe, die ihm die Liga für ein Fehlverhalten im Spiel gegen die Minnesota Vikings in Dublin auferlegt hat, das sein Team mit 24:21 für sich entscheiden konnte.

"Zählt eure verdammten Tage. Ihr macht euch um die falschen Dinge Sorgen. Lasst uns Dinge in Ordnung bringen, die tatsächlich etwas bedeuten", postete Elliott in seiner Instagram Story mit einem Bild vom entsprechenden Schreiben der Liga, unter dem er auch die NFL und die NFL Players' Association - die Spielergewerkschaft - verlinkt hat.

Der Defense-Star hatte beim ersten in Irland ausgetragenen Regular Season-Spiel der NFL-Historie vor wenigen Tagen ein "nicht genehmigtes schwarzes Handtuch" getragen, wie dem Schreiben zu entnehmen ist.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Gemäß dem NFL-Regelwerk, Regel 5, Abschnitt 4, Artikel 6, Punkt (5) sind Handtücher auf dem Spielfeld erlaubt, müssen jedoch von der Liga lizenziert und genehmigt werden. Außerdem müssen sie grundsätzlich weiß sein.

Anzeige

Elliott kann Berufung einlegen

Dafür bittet die Liga ihn nun zur Kasse und fordert eine Geldstrafe in Höhe von 5.797 Dollar ein, gegen die der Spieler allerdings auch in Berufung gehen kann.

Wenn Elliott nicht gegen das Bußgeld vorgeht, wird der Betrag von seinem nächsten Gehaltsscheck abgezogen.

Der Passverteidiger hat in der Offseason eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 12,5 Millionen Dollar in Pittsburgh unterzeichnet, nachdem er in der vergangenen Saison mit 108 Tackles zu überzeugen wusste.

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Taylor Swifts Edelfan! Jerry Jones mit Geständnis

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
San Francisco 49ers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

Rams-Sieg verspielt? Stafford verteidigt Coach McVay

  • 03.10.2025
  • 20:11 Uhr
PHILADELPHIA, PA - NOVEMBER 26: Philadelphia Eagles place kicker Jake Elliott (4) kicks off during the game between the Buffalo Bills and the Philadelphia Eagles on November 26, 2023 at Lincoln Fin...
News

Eagles-Coach schimpft gegen Regeländerung

  • 03.10.2025
  • 17:25 Uhr

NFL: Tyreek Hill postet erste Laufversuche

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Los Angeles Rams Oct 2, 2025; Inglewood, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) reacts after the game against the ...
News

Mac Jones überragt: 49ers schlagen Rams in OT-Krimi

  • 03.10.2025
  • 12:59 Uhr
September 29, 2025, Miami Gardens, Florida, USA: Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) is carted off after an injury in the second half of the NFL, American Football Herren, USA game agains...
News

Dolphins ohne Hill: Ist die Saison bereits im Eimer?

  • 03.10.2025
  • 11:58 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 03.10.2025
  • 10:47 Uhr
2237950359
News

Ravens-Schock: Jackson fällt wohl länger aus als gedacht

  • 03.10.2025
  • 10:15 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) calls a play against the ...
News

Änderungen am Spielplan: Downgrade für die Patriots

  • 03.10.2025
  • 10:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Cleveland Browns at Philadelphia Eagles Aug 16, 2025; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Cleveland Browns quarterback Dillon Gabriel (5) runs with the ball against ...
News

Browns-Krise: Kehrtwende wohl auf Quarterback-Position

  • 03.10.2025
  • 10:05 Uhr