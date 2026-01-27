NFL: "Blind-Side"-Star Quinton Aaron im Krankenhaus

Große Sorgen um "The Blind Side"-Star Quinton Aaron. Der 41-Jährige muss derzeit stationär behandelt werden. US-Schauspieler Quinton Aaron, bekannt für seine Rolle als Michael Oher im Oscar-prämierten Film "The Blind Side" von 2009, befindet sich seit mehreren Tagen in einem Krankenhaus in Atlanta. Der 41-Jährige brach vergangene Woche in seiner Wohnung zusammen, nachdem seine Beine plötzlich versagten. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und wird derzeit medizinisch versorgt. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Große Sorgen um Quinton Aaron Laut Aussagen seines Managers gegenüber dem US-Boulevard-Portals "TMZ" ist Aarons Zustand stabil. Er kommuniziere mit seiner Familie und seinem Team und erhalte die notwendige Pflege. Ärzte führten demnach weitere Tests durch, um die genaue Ursache des Zusammenbruchs zu klären. Eine Diagnose liege aber noch nicht vor. Der Vorfall ereignete sich demnach, als Aaron die Treppe in seiner Wohnung hinaufging und seine Beine plötzlich nicht mehr funktionierten. Eine "GoFundMe"-Seite, die zur Unterstützung für Aarons Heilungsprozess eingerichtet wurde, beschreibt die Situation dramatischer: Dort wird behauptet, dass der Schauspieler aufgrund einer schweren Blutinfektion lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen wäre. Diese Behauptung steht im Kontrast zu den Angaben des Managers, der betont, Aaron sei stabil und ansprechbar.

