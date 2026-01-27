NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL: "Blind-Side"-Star Quinton Aaron im Krankenhaus
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 09:49 Uhr
Große Sorgen um "The Blind Side"-Star Quinton Aaron. Der 41-Jährige muss derzeit stationär behandelt werden.
US-Schauspieler Quinton Aaron, bekannt für seine Rolle als Michael Oher im Oscar-prämierten Film "The Blind Side" von 2009, befindet sich seit mehreren Tagen in einem Krankenhaus in Atlanta.
Der 41-Jährige brach vergangene Woche in seiner Wohnung zusammen, nachdem seine Beine plötzlich versagten. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und wird derzeit medizinisch versorgt.
NFL: Große Sorgen um Quinton Aaron
Laut Aussagen seines Managers gegenüber dem US-Boulevard-Portals "TMZ" ist Aarons Zustand stabil. Er kommuniziere mit seiner Familie und seinem Team und erhalte die notwendige Pflege. Ärzte führten demnach weitere Tests durch, um die genaue Ursache des Zusammenbruchs zu klären. Eine Diagnose liege aber noch nicht vor. Der Vorfall ereignete sich demnach, als Aaron die Treppe in seiner Wohnung hinaufging und seine Beine plötzlich nicht mehr funktionierten.
Eine "GoFundMe"-Seite, die zur Unterstützung für Aarons Heilungsprozess eingerichtet wurde, beschreibt die Situation dramatischer: Dort wird behauptet, dass der Schauspieler aufgrund einer schweren Blutinfektion lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen wäre. Diese Behauptung steht im Kontrast zu den Angaben des Managers, der betont, Aaron sei stabil und ansprechbar.
Die Familie bat um die Wahrung der Privatsphäre, zeigte sich jedoch dankbar für die zahlreichen Genesungswünsche und Gebete der Fans.
Quinton Aaron hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im März 2025 wurde er in einer Klinik in Kalifornien behandelt, nachdem er Fieber entwickelt und Blut gehustet hatte. Ärzte vermuteten damals eine Influenza-Typ-A-Erkrankung in Verbindung mit einer Lungenentzündung.
Bereits 2019 hatte er eine schwere Infektion der oberen Atemwege durchgemacht. Im Oktober 2025 teilte Aaron öffentlich mit, dass er rund 90 Kilogramm abgenommen habe.
