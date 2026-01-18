- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Insider verrät Tendenz

  • Veröffentlicht: 18.01.2026
  • 23:25 Uhr
  • ran.de

Noch ist unklar, ob und wie es für NFL-Superstar Aaron Rodgers weitergeht. Die Steelers-Kollegen wollen den Routinier weiter im Team haben. Die Tendenz geht aber offenbar eher in Richtung Abschied

War es das für Aaron Rodgers? Es ist die Frage, die die NFL-Szene derzeit mit am meisten beschäftigt. Der Star-Quarterback unterlag jüngst mit den Pittsburgh Steelers den Houston Texans mit 6:30 in der Wild-Card-Round.

Der 42-Jährige hatte vor der Saison einen Einjahresvertrag unterschrieben, weshalb die herbe Pleite gegen die Texans sein letztes Spiel für Pittsburgh oder sogar überhaupt gewesen sein kann. Und doch hat Rodgers gezeigt, dass er es auch im fortgeschrittenen Alter noch immer drauf hat.

Laut Informationen von "ESPN" sind die Steelers mehr als offen für einen Verbleib des Routiniers. Insbesondere die Teamkollegen sollen sich klar hinter Rodgers positioniert haben und hoffen, die kommende Saison mit ihm bestreiten zu können. Doch auch darüber hinaus soll Rodgers innerhalb der Franchise sehr geschätzt und respektiert werden.

Letztlich liegt die Entscheidung wohl bei Rodgers selbst.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Tomlin-Rücktritt spricht gegen Rodgers-Verbleib

Ein größeres Problem wäre da aber noch. Eine nicht unerhebliche Rolle dürfte der Rücktritt von Head Coach Mike Tomlin spielen. Laut "ESPN"-Reporter und NFL Insider Adam Schefter ist ein Verbleib des Superstars gerade deswegen eher unwahrscheinlich.

Rodgers hatte erst kürzlich verraten, dass Tomlin ein Grund dafür gewesen sei, dass er überhaupt bei den Steelers unterschrieben hatte.

Demnach ist es auch nicht überraschend, dass Rodgers dem Bericht zufolge seinen Verbleib nun auch davon abhängig machen möchte, wer die Nachfolge antritt.

Wie "ESPN" erfahren haben möchte, sollen die Steelers über Mike McCarthy, Rodgers' ehemaligem Cheftrainer bei den Packers, nachdenken.

- Anzeige -
- Anzeige -

Rodgers möchte sich die nötige Zeit nehmen

Rodgers selbst möchte sich aber dem Bericht zufolge zunächst eine Auszeit nehmen, ehe er über seine Zukunft entscheidet.

Nach der Niederlage gegen die Texans hatte Rodgers seine Zukunft offen gelassen.

"Ich werde jetzt keine emotionalen Entscheidungen treffen. Es war so ein tolles Jahr. Insgesamt ein sehr gutes Jahr in meinem Leben, und es war ein großartiger Teil davon, hier zu sein und Teil dieses Teams zu sein. Es ist enttäuschend, hier zu sitzen, weil die Saison vorbei ist", erklärte er.

Rodgers spielte in seiner Karriere 17 Jahre für die Green Bay Packers, wo er seine erfolgreichste Zeit erlebte und einmal den Super Bowl gewann. 2025 unterschrieb er nach einem erfolglosen Intermezzo in New York einen Einjahresvertrag bei den Steelers.

Mehr News und Videos zur NFL:
Drake Maye
News

Erstmals seit Brady: Patriots erreichen AFC Championship Game

  • 19.01.2026
  • 00:24 Uhr
Unter den letzten vier: New England und die Patriots
News

NFL: Patriots nach Sieg über Texans im Halbfinale

  • 19.01.2026
  • 00:20 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Broncos empfangen Patriots im AFC-Finale

  • 19.01.2026
  • 00:16 Uhr
imago images 1070358158
News

Broncos ohne Bo Nix: Wie geht es jetzt weiter?

  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
1203661798
News

Super Bowl: Weltberühmte Rockband wird Show eröffnen

  • 18.01.2026
  • 22:04 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Houston Texans v Pittsburgh Steelers
News

Vor Patriots-Duell: Historische Texans Defense im Check

  • 18.01.2026
  • 21:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Chicago Bears Jan 10, 2026; Chicago, IL, USA; Green Bay Packers head coach Matt Lafleur walks off the field after an NFC ...
News

Packers verlängern mit Head Coach langfristig - GM soll folgen

  • 18.01.2026
  • 20:47 Uhr

NFL: Grätsche statt Tackle - Kicker blamiert sich bei Seahawks-Touchdown

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

NFL: Knöchelbruch bei Nix! Unspektakuläres Play verhindert Super-Bowl-Traum

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

Falcons finden Head Coach - Ryan mit erster großer Entscheidung

  • 18.01.2026
  • 11:51 Uhr