NFL: St. Brown verletzt - Coleman limitiert – so lief es für die Deutschen in Week 13

ran zeigt, wie es für die Deutschen NFL-Spieler um Superstar Amon-Ra St. Brown in Woche 13 lief. In Woche 13 kamen wieder mehrere deutsche Spieler zum Einsatz. Im wöchentlichen Report halten wir euch auf dem Laufenden, wie die Performance der deutschen Athleten in der NFL aussieht. ran zeigt die Leistung der Deutschen in Week 13.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions blicken auf einen äußerst unglücklichen Spieltag zurück. An Thanksgiving verloren die Lions zuhause gegen Divisionrivale Green Bay Packers mit 24:31. Besonders bitter: Der deutsche Receiver musste mit einer Knöchelverletzung vom Feld, noch bevor er überhaupt einen Pass seinen Quarterbacks Jared Goff fangen konnte. Allzu schwer verletzt hat sich der Passempfänger aber nicht. Zwar nahm er zu Beginn der Woche nicht am Training der Lions teil, Head Coach Dan Campbell erklärte aber, ein Einsatz am kommenden Wochenende gegen die Dallas Cowboys sei zumindest nicht ausgeschlossen und werde kurzfristig entschieden.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Auch Offensive Tackle Brandon Coleman war in Woche 13 wieder im Einsatz, wenn auch nur sehr kurz. Coleman stand bei drei Offensive Snaps (3,3 Prozent) und vier Special-Teams-Snaps (13,8 Prozent) für die Commanders auf dem Feld. Die Highlights der NFL auf Joyn Damit fährt er seine Rolle als Reservist weiter und kommt nur sporadisch zum Einsatz. Es ist eine schwierige Saison. Denn zwischen Week 3 und 8 war Coleman sogar gar nicht mehr im offiziellen Spieltagskader. Der Third-Round-Pick der Commanders war zu Saisonbeginn als Left Guard gestartet, verlor dann aber den Konkurrenzkampf gegen Chris Paul. Durch zusätzliches Training auf verschiedenen Positionen hat sich Coleman in den zurückliegenden Wochen besser vorbereitet, um öfter im Notfall einspringen zu können. Unschön verlief für die Commanders übrigens auch der Spieltag: In der Overtime setzte es gegen die Denver Broncos eine 26:27-Pleite.

Jakob Johnson (Houston Texans) Die Houston Texans feierten in Woche 13 einen 20:16-Sieg gegen die Indianapolis Colts. Jakob Johnson, der nach seiner Overschenkelverletzung inzwischen wieder einsatzfähig ist, konnte dabei ebenfalls mitwirken. Genau wie Coleman aber nur in einer stark reduzierten Rolle. Bei acht Offensive Snaps (10,5 Prozent) stand der Fullback auf dem Feld. In den beiden Wochen zuvor stand er mit elf und 15 Snaps noch ein wenig mehr auf dem Feld.

