Nach der Postseason ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Am 11. März beginnt die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Doch schon zuvor wird fleißig an den neuen Kadern gebastelt. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Free-Agency-Ticker zusammen.

+++ Update, 09.03., 18:17 Uhr: Steelers schnappen sich Receiver Michael Pittman Jr. +++ Die Indianapolis Colts konnten Alec Pierce mit einem Mega-Vertrag halten, ein weiterer Top-Receiver verlässt jedoch die Franchise. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, traden die Colts Michael Pittman Jr. zu den Pittsburgh Steelers und schaufeln damit 24 Millionen Dollar an Cap Space frei. Beide Teams sollen dabei späte Draft-Picks tauschen, heißt es weiter. Pittman erhält zudem einen Vertrag über drei Jahre und 59 Millionen Dollar in seiner neuen Heimat. Wessen Pässe er 2026 fangen wird, ist indes noch unklar: Quarterback Aaron Rodgers und die Steelers haben noch keine Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit getroffen.

+++ Update, 09.03., 18:15 Uhr: Bucs und Jets holen Linebacker-Stars +++ Mit Alex Anzalone und DeMario Davis wechseln zwei Linebacker-Routiniers die Klubs. Den ehemalige Lions-Star zieht es für zwei Jahre und 17 Millionen Dollar zu den Tampa Bay Buccaneers, Davis bekommt bei den New York Jets ebenfalls einen Zweijahresvertrag. Die Saints-Legende sammelt in New York 22 Millionen Dollar ein, wovon 15 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 18:10 Uhr: Saints und Falcons mit weiteren Punter-Deals +++ Nach Jordan Stout gibt es die nächsten Top-Deals für Punter. Ryan Wright unterschreibt für vier Jahre und 14 Millionen Dollar in New Orleans. Der ehemalige Vikings-Star bekommt acht Millionen Dollar garantiert. Neben Wright und Stout wird auch Jake Bailey fürstlich entlohnt. Der Ex-Dolphins-Punter kommt bei den Atlanta Falcons unter und verdient dort neun Millionen Dollar in drei Jahren.

+++ Update, 09.03., 18:00 Uhr: Bucs holen Running Back aus Pittsburgh +++ Die Pittsburgh Steelers verlieren ihren Team-MVP aus der vergangenen Saison! Kenneth Gainwell zieht es zu den Tampa Bay Buccaneers. Der Running Back unterschreibt für zwei Jahre und 14 Millionen Dollar in Florida.

+++ Update, 09.03., 17:53 Uhr: Pass Rusher unterschreibt Monster-Vertrag bei den Carolina Panthers +++ Die Panthers sorgen für den bisher höchsten Zahltag in dieser Free Agency. Carolina verpflichtet Pass Rusher Jaelan Phillips für vier Jahre und überweist für diese Zeitspanne 120 Millionen Dollar an den Ex-Eagles-Star. Phillips wurde 2021 von den Dolphins in der ersten Runde gedraftet und zur Trade-Deadline für einen Drittrunden-Pick nach Philadelphia geschickt.

+++ Update, 09.03., 17:45 Uhr: New York Giants verpflichten Ex-Ravens-Stars +++ John Harbaugh ist nach 17 Jahren bei den Baltimore Ravens neuer Trainer der New York Giants. Auf dem Weg in den Big Apple nimmt er Isaiah Likely mit. Der Tight End unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von bis zu 47,5 Millionen Dollar. Neben Likely zieht es auch Punter Jordan Stout zu den Giants. Der ehemalige Viertrundenpick bekommt 12,3 Millionen Dollar für drei Jahre, was ihn im jährlichen Durchschnitt zum bestbezahlten Punter macht.

+++ Update, 09.03., 17:40 Uhr: Commanders halten Star-Tackle Tunsil +++ Die Washington Commanders binden ihren Star-Tackle Laremy Tunsil für zwei weitere Jahre. Dem O-Liner stehen in diesem Zeitraum 60,2 Millionen Dollar zu, der Deal ist vollständig garantiert. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter.

+++ Update, 09.03., 17:35 Uhr: Rams verpflichten Jaylen Watson +++ Der nächste dicke Deal für einen Cornerback nach Trent McDuffie. Wie Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, haben sich die Los Angeles Rams mit Jaylen Watson auf einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar geeinigt. 34 Millionen Dollar davon sollen dem zweimaligen Super-Bowl-Sieger mit den Kansas City Chiefs garantiert sein.

+++ Update, 09.03., 17:24 Uhr: Chiefs verpflichten Kenneth Walker +++ Der erste Splash-Deal! Die Kansas City Chiefs verpflichten mit Kenneth Walker den Super-Bowl-MVP der vergangenen Saison.

Walker unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen komplett garantierten Vertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar für die nächsten drei Jahre bei den Chiefs.

+++ Update, 09.03., 17:23 Uhr: Bucs verlängert mit Starting-Tight-End +++ Die Tampa Bay Buccaneers haben den Vertrag von Cade Otton verlängert. Der Tight End wurde 2022 in der vierten Runde gedraftet. In der vergangenen Saison kam er auf 572 Receiving Yards.

+++ Update, 09.03., 17:21 Uhr: Patriots verstärken Defensive Line +++ New England stärkt die Interior Line auf der defensiven Seite des Balls. Dre'Mont Jones, der zuletzt bei den Baltimore Ravens unter Vertrag stand, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 39,5 Millionen Dollar bei den Patriots. Der 29-Jährige wurde zur Trade-Deadline von den Titans nach Baltimore getradet, insgesamt kam er 2025 auf sieben Sacks.

+++ Update, 09.03., 17:18 Uhr: Raiders halten Cornerback +++ Die Las Vegas Raiders einigen sich mit Cornerback Eric Stokes auf einen neuen Vertrag. Der ehemalige Erstrundenpick unterschrieb im vergangenen Jahr einen günstigen Vertrag und erspielte sich mit guten Leistungen jetzt eine lukrative Verlängerung in Höhe von 30 Millionen Dollar für die kommenden drei Jahre. 20 Millionen Dollar sind garantiert.

+++ Update, 09.03., 17:16 Uhr: Falcons holen Wide Receiver zurück +++ Die Atlanta Falcons haben Olamide Zaccheus verpflichtet. Der Wide Receiver begann seine Karriere 2019 in Atlanta und stand zuletzt bei den Chicago Bears unter Vertrag.

+++ Update, 09.03., 17:13 Uhr: Pierce bleibt bei den Indianapolis Colts +++ Pierce galt als der begehrteste Wide Receiver, der den freien Markt testet - und die Colts haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht und ihren begehrten Passempfänger gehalten. Der 25-Jährige unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Vierjahresvertrag in Höhe von 116 Millionen Dollar, wovon 84 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 16:54 Uhr: 49ers denken über Williams-Trade nach +++ Die Vertragssituation von Star-Tackle Trent Williams bleibt verzwickt. Williams hat zwar noch ein Jahr Vertrag in San Francisco, möchte aber noch vor dem Start der neuen Spielzeit eine Verlängerung aushandeln. Bisher wurden sich die 49ers und Williams darüber nicht einig. Bleibt es dabei, könnten San Francisco Williams noch vor Saisonstart traden.

+++ Update, 09.03., 16:23 Uhr: Dolphins traden Star-Safety Minkah Fitzpatrick zu den New York Jets +++ Noch ein Trade inklusive lukrativer Vertragsverlängerung, bevor die Verhandlungsphase der Free Agency um 17 Uhr startet! Die Miami Dolphins traden Safety Minkah Fitzpatrick zu den New York Jets. Die Franchise aus dem "Big Apple" muss dafür laut NFL-Insider Ian Rapoport nur einen Siebtrunden-Pick abgeben. Fitzpatrick bekommt bei den Jets demnach eine sofortige Vertragsverlängerung um drei Jahre und 40 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 11:54 Uhr: Texans verlängern mit O-Line-Säule +++ Einer der besten Guards ist vom Markt. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die Houston Texans mit Ed Ingram auf einen Dreijahresvertragüber 37,5 Millionen Dollar geeinigt. Der 27-Jährige wurde 2022 in der 2. Runde von den Minnesota Vikings gedrafted und vor der vergangenen Saison für einen Sechstrunden-Pick zu den Texans getradet.

+++ Update, 09.03., 08:09 Uhr: Vikings verlängern mit Eric Wilson +++ Die Minnesota Vikings haben sich mit einem Eckpfeiler ihrer Defensive auf einen neuen Vertrag geeinigt. Mehreren Medienberichten zufolge unterschrieb Linebacker Eric Wilson einen Dreijahresvertrag über 22,5 Millionen Dollar, davon sind 12,5 Millionen Dollar garantiert. Sein durchschnittliches Jahresgehalt hat sich damit im Vergleich zuvor mehr als verdoppelt. Der 31-Jährige hatte seine Karriere als Undraftetd Free Agent in Minnesota begonnen, verließ die Franchise aber nach der Saison 2020. Nach Stationen bei mehreren Teams kehrte Wilson im Vorjahr nach Minnesota zurück. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 17 Spielen als Starter auf dem Feld und kam auf 6,5 Sacks.