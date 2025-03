Vier Jahre ist Najee Harris bei den Pittsburgh Steelers aktiv. In der Offseason wechselt er zu den Los Angeles Chargers - und findet jetzt kritische Worte über sein Ex-Team.

Als Erstrundenpick und mit hohen Erwartungen kam Running Back Najee Harris 2021 in die NFL. Die Pittsburgh Steelers wählten Harris an 24. Stelle im Draft aus, am College von Alabama hatte er zuvor starke Zahlen aufgelegt.

Seine vier Jahre bei den Steelers waren anschließend von Konstanz geprägt, in allen vier Saisons knackte er die 1.000-Yards-Marke. Zudem verpasste er kein einziges Spiel verletzt. Harris war verlässlich, wenngleich die ganz große Dynamik fehlte.

Auch deshalb verzichtete Pittsburgh im vergangenen Jahr darauf, die Fifth-Year-Option beim Running Back zu ziehen. So lief sein Vertrag nach der Saison 2024 aus, er wurde Free Agent. Und unterschrieb kürzlich bei den Los Angeles Chargers.

Allerdings äußerte er sich nun noch einmal zu seiner Zeit in Pittsburgh - und kritisierte die dortige Offense deutlich. Vor allem nach dem Rücktritt von Quarterback Ben Roethlisberger, mit dem Harris noch ein Jahr zusammengespielt hatte, habe es das Team nicht geschafft, eine neue offensive Spielidee zu entwickeln.

"Es war einfach ein Team, in dem wir Ben verloren haben, wir haben die O-Line verloren, wir wussten einfach nichts über die Offensive, wir hatten keine Identität", sagte er bei "KCAL News".