Endspiel in der AFC North
NFL: Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens liefern sich Spektakel um letzten Playoff-Platz - Kicker-Drama lässt Aaron Rodgers jubeln
- Aktualisiert: 05.01.2026
- 09:58 Uhr
- Chris Lugert
Was für ein Finale der Regular Season in der NFL! Im Kampf um den Division-Titel in der AFC North und damit um den letzten Playoff-Platz kommt es zum ultimativen Drama zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens.
Unfassbares Drama in Pittsburgh! Ein verschossenes Field Goal der Baltimore Ravens mit auslaufender Uhr hat den Pittsburgh Steelers den Division-Titel in der AFC North und damit den letzten Playoff-Platz in der NFL beschert.
Die Steelers setzten sich mit 26:24 im Endspiel um die Postseason durch, weil Ravens-Kicker Tyler Loop seinen Versuch aus 44 Yards rechts neben die Stangen setzte. Es war das zweite Kicker-Drama binnen weniger Minuten. Zuvor vergab aufseiten der Steelers Chris Boswell einen Extrapunkt, wodurch den Ravens bereits das Field Goal zum Sieg gereicht hätte.
Damit steht fest, dass die Karriere von Aaron Rodgers noch einmal ein Playoff-Spiel erleben wird. Die Steelers treffen in der Wild Card Round auf die Houston Texans, für die Ravens ist die Saison hingegen beendet.
Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Ravens kamen besser in die Partie und führten zu Beginn des zweiten Viertels mit 10:0, Pittsburgh fand aber zurück ins Spiel und erzielte 13 Punkte in Folge. Im letzten Viertel wurde es dann dramatisch.
Wildes letztes Viertel in Pittsburgh
Zunächst fand Ravens-Quarterback Lamar Jackson Zay Flowers für 50 Yards in der Endzone, die Steelers konterten mit einem Touchdown-Run von Kenneth Gainwell. Baltimore fand erneut die Antwort, erneut war es ein tiefer Pass von Jackson auf Flowers, dieses Mal über 64 Yards zum Touchdown.
Mit 2:20 Minuten auf der Uhr bekam Pittsburgh den Ball beim Stand von 20:24 zurück. Rodgers führte sein Team über das Feld, sein Pass auf Calvin Austin in die Endzone brachte den Steelers die Führung – und letztlich auch den Sieg. Zwar gelang Jackson im folgenden Drive bei viertem Versuch ein spektakulärer Wurf auf Tight End Isaiah Likely, doch Loop konnte die Vorlage nicht verwerten.
Wie sehr die Steelers auf die Qualitäten von Rodgers vertrauten, zeigen die 47 Passversuche, die Rodgers warf. Es war sein höchster Wert der gesamten Saison. Fast 300 Passing Yards standen am Ende für ihn zu Buche, während das Laufspiel mit 100 Yards nur ein kleiner Faktor war.
Bei den Ravens war neben dem überragenden Flowers auch erneut Running Back Derrick Henry ein wichtiger Faktor, er erlief 126 Yards, blieb dieses Mal aber ohne Touchdown. Jackson warf nur 18-mal den Ball, schaffte damit aber 238 Passing Yards sowie drei Touchdowns. Mitte des dritten Viertels leistete er sich aber auch eine Interception.