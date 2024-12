Die Warnung wird den Steelers daher noch ein paar Tage lang in den Ohren dröhnen, denn klar ist: So wird in den Playoffs sehr früh Schluss sein.

Doch das 10:29 gegen die Kansas City Chiefs war nicht nur eine unschöne Bescherung am ersten Weihnachtstag. Die dritte Pleite in Folge war ein Alarmsignal, das nicht mehr zu überhören ist. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber verbunden mit der Chance, Konsequenzen daraus zu ziehen.

Doch dann folgten die Spiele bei den Philadelphia Eagles (13:27), bei den Ravens (17:34) und nun gegen die Chiefs (10:29). In der Zeit feierte Baltimore drei Siege in Serie und hat nun mit einem 11-5-Record den Division-Titel in der eigenen Hand.

Dabei standen die Steelers kürzlich bei 10-3, hatten den Titel in der AFC North bei zwei Siegen Vorsprung auf die Baltimore Ravens noch am 15. Dezember vor Augen.

Week 1: Saquon Barkley (Philadelphia Eagles) Barkley-Show gegen die Green Bay Packers! Der Running Back der Philadelphia Eagles lieferte in seinem ersten Spiel für sein neues Team drei Touchdowns ab - geteilter Rekord in der Super-Bowl-Ära, denn drei Scrimmage Touchdowns beim Team-Debüt schaffte vorher nur Terell Owens 2004, ebenfalls für die Eagles.

Week 1: Zuschauer-Rekord beim Season Opener Das Eröffnungsspiel der Saison zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens sorgte für einen Rekord bei der Einschaltquote: Insgesamt 28,9 Millionen Menschen schauten auf "NBC" zu, so viele wie noch nie bei einem Season Opener. Bisher hatte New England Patriots gegen Pittsburgh Steelers in der Saison 2015 die Bestmarke gehalten (27,6 Millionen).

Week 1: Chris Boswell (Pittsburgh Steelers) und Ka’imi Fairbairn (Houston Texans) Zwei Kicker für die Geschichtsbücher: Chris Boswell (l.) und Ka'imi Fairbairn waren die ersten Spieler der NFL-Historie, die beim Saisonauftakt je drei Field Goals aus mindestens 50 Yards erzielten. Überhaupt war es das erste Mal in der Geschichte der Liga, dass mehrere Kicker an einem Spieltag drei Field Goals aus dieser Distanz trafen.

Week 4: Malik Nabers (New York Giants) Zwar ging das Division-Duell mit den Cowboys zum Auftakt in Woche 4 für New York mit 15:20 verloren , Giants-Receiver Malik Nabers stellte trotzdem einen Rekord auf. Als erster Spieler überhaupt sammelte der 21-Jährige in seinen ersten vier NFL-Partien mindestens 25 Receptions und drei Receiving Touchdowns. Gegen die Cowboys glänzte Nabers erneut (12 Receptions, 115 Yards), ehe er mit einer Gehirnerschütterung raus musste .

Week 6: Deebo Samuel (San Francisco 49ers) Historischer Meilenstein für Deebo Samuel! Der 49ers-Star trug gegen die Seattle Seahawks einen Pass von Brock Purdy über 76 Yards in die Endzone. Es war der zwanzigste Touchdown-Catch seiner Karriere. Damit ist Samuel der erste Wide Receiver in der Geschichte der NFL, der 20 Receiving-Touchdowns und 20 Rushing-Touchdowns erzielt hat.

Week 8: Alle Tight Ends Am National Tight End Day hat die Positionsgruppe so richtig abgeliefert. Am Ende des Tages verzeichnete die Liga 177 Receptions durch Tight Ends, nie gab es an einem Tag mehr. Dazu lieferten sie 16 Touchdowns. Der Sonntag in Woche acht war der produktivste Tag in der NFL-Geschichte für Tight Ends. Passend dazu erzielte Chiefs-Superstar Travis Kelce (Foto) seinen ersten Touchdown der Saison.

Week 11: Chris Boswell (Pittsburgh Steelers) Beim 18:16-Sieg der Steelers gegen die Ravens war Steelers-Kicker Chris Boswell mit sechs Field Goals für alle Punkte seines Teams verantwortlich. Der 33-Jährige ist damit der erste Spieler in der NFL-Historie, der in drei Karrierespielen sechs Field Goals erzielt hat. Zudem ist er neben John Carney (1993) der einzige Kicker, der in einer Saison mehrere solcher Spiele absolviert hat.

Week 14: Detroit Lions Wer hält diese Lions noch auf? Mit dem 34:31-Erfolg über die Green Bay Packers und dem damit verbundenen Playoff-Einzug feierte Detroit den elften Sieg in Folge und brach damit einen 90 Jahre alten Franchise-Rekord! In seiner allerersten NFL-Saison unter dem Namen "Detroit Lions" hatte das Team 1934 die vorherige Bestmarke von zehn Siegen in Folge aufgestellt.

Week 14: New York Giants Als wäre die Saison 2024 für die New York Giants nicht schon fatal genug, bricht "Big Blue" auch noch einen unrühmlichen Rekord. Denn die Franchise sammelte bislang nur eine Interception, durch Linebacker Darius Muasau in Woche 1. In den weiteren elf Partien bis Week 14 fing kein Giants-Spieler einen gegnerischen Pass - die längste Flaute an interception-losen Spielen seit Beginn der Statistik-Aufzeichnungen 1933. Auch interessant: NFL: New York Giants blamieren sich bei Red-Zone-Übung im Training

Week 16: Myles Garrett Mit seinem Sack gegen Joe Burrow von den Cincinnati Bengals hat der Defensive End der Cleveland Browns Geschichte geschrieben. Es war der 100. NFL-Sack des 28-Jährigen. Damit ist Garrett der erste Spieler überhaupt in der Liga-Historie, der vor seinem 29. Geburtstag diese Marke erreicht hat. Garrett wird am 29. Dezember 29 Jahre alt. Bis zum ewigen Bestwert von 200-Karriere-Sacks von Bruce Smith ist es aber noch ein bisschen hin.

Week 17: Lamar Jackson (Baltimore Ravens) NFL-Rekord für Lamar Jackson: Durch seine 87 Rushing-Yards gegen die Texans liegt der 27-Jährige nun bei insgesamt 6110. Damit überholte er den früheren Falcons- und Eagles-Star Michael Vick um genau einen Yard und stieg so zum Quarterback mit den meisten erlaufenen Yards in der Geschichte der Liga auf.

NFL-Rekorde 2024 Die NFL-Saison 2024 ist in vollem Gange. Wie jedes Jahr sorgen die Spieler der 32 Franchises für etliche Rekorde. ran schaut auf die NFL-Bestmarken in der laufenden Spielzeit. (Stand: 26. Dezember 2024)

"Das ist nicht die Art von Football, die wir spielen wollen, und es erinnert auf unheimliche Weise an unsere letzte Leistung, weil wir die grundlegenden Dinge nicht gut genug machen", monierte der Head Coach: "Wir verlieren den Ball, holen selbst keine Turnover. Das war bisher nicht unsere Erfolgsformel, aber in letzter Zeit schon."

Doch logisch ist, dass man diese Spiele ab Januar zwingend gewinnen muss, wenn man nicht einfach nur bei den Playoffs dabei, sondern mittendrin sein will. Schließlich gibt es in der Postseason keine zweiten Chancen. Alarmierend kommt hinzu, dass es drei sehr deutliche Pleiten waren.

Steelers-Defense offenbart Turnover-Probleme

Genau das ist die Defense im Moment. Dafür reicht bereits ein Blick auf die Anzahl der in den drei Spielen zugelassenen Punkte.

Aber auch der zweite Blick offenbart Baustellen wie Turnover-Probleme, sowohl hinsichtlich eigener Ballverluste als auch der aktuellen Unfähigkeit, verlorene Bälle zu erobern. Gegen die Chiefs gab es keinen einzigen Sack. Hinzu kommen schmerzhafte Strafen, die schon länger ein Problem sind.

Unter dem Strich ist die Defense bei weitem nicht mehr so druckvoll wie noch vor der Krise. Das Prunkstück bröckelt, spielt nicht konstant. Die Offense kann das nicht auffangen, kam in keinem Spiel auf das gewohnte Punkte-Niveau. 22,7 sind es 2024 im Schnitt, 13,3 waren es in den drei Partien. Und dann bekommt das Team gegen ein gewisses Niveau arge Probleme. Historische, könnte man sagen.

Denn das letzte Mal, dass Pittsburgh drei Spiele in Folge mit 14 oder mehr Punkten Unterschied verlor, war 1988. Seit 2018 hatten die Steelers nicht mehr in drei aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 25 Punkte zugelassen.

Linebacker Alex Highsmith deutete an, dass es offenbar auch ein mentales Problem ist. "Es muss einen Willen geben", sagte er: "Davon gibt es im Moment nicht genug. Es ist die Zeit des Jahres, in der wir noch zwei garantierte Spiele vor uns haben. Wir werden herausfinden, wer es will. Jeder in diesem Raum muss es wollen. Nur so können wir vorankommen und besser werden."