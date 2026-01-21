- Anzeige -
NFL: Playoff-Rekord schon weit vor dem Super Bowl 2026 gebrochen

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 08:56 Uhr
  • ran.de

In den NFL-Playoffs wurde bereits ein Rekord gebrochen - und das noch deutlich vor dem Super Bowl.

Besondere Statistik in den NFL-Playoffs – und die Postseason ist noch nicht einmal vorbei. Noch drei Spiele sind zu spielen, ehe der neue Super-Bowl-Sieger feststeht, dennoch hat die bisherige Playoff-Phase bereits einen Rekord hervorgebracht.

So gab es in den zehn Playoff-Spielen, die in den vergangenen beiden Wochen absolviert wurden, insgesamt 15 Führungswechsel im letzten Viertel – so viele wie noch nie zuvor in einer NFL-Postseason.

Der bisherige Rekord stammte aus den Playoffs 2007/08 mit insgesamt zehn Führungswechseln im vierten Viertel, drei darunter im Super Bowl, als die Giants die perfekte Saison der Patriots beendeten.

Playoff-Meilenstein früh gebrochen

Jener Meilenstein wurde in der laufenden Spielzeit bereits nach den ersten vier Spielen gebrochen, in denen es insgesamt zwölf Führungswechsel gab.

Dazu gehörten vier Wechsel beim Sieg der Rams über die Panthers, vier weitere beim Sieg der Bills über die Jaguars, drei beim Sieg der 49ers über die Eagles und ein Führungswechsel beim Sieg der Bears über die Packers.

In der Divisional Round wiederum gab es zwei Wechsel beim Sieg der Broncos über die Bills und einen beim Erfolg der Rams gegen die Bears.

