Super Bowl 2026: Donald Trump sagt Besuch beim NFL-Finale ab - diesen Grund nennt der US-Präsident

Im vergangenen Jahr war Donald Trump der erste US-Präsident bei einem Super Bowl. Dieses Jahr sagt er ab - und schuld ist nicht (nur) die Halftime Show.

Kein Donald Trump beim Super Bowl LX in Santa Clara - das hat der US-Präsident gegenüber der "New York Post" angekündigt.

Der Grund ist aber wohl nicht seine Antipathie für das demokratisch regierte Kalifornien, sondern ein ganz banaler.

"Es ist einfach zu weit weg", erklärt Trump und behauptet weiter: "Ich würde hingehen. Ich habe großartige Karten für den Super Bowl bekommen, sie mögen mich."

Sechs Stunden dauert ein Flug von der Hauptstadt Washington D.C. nach San Francisco an der Westküste.

2027 findet der Super Bowl im benachbarten Los Angeles statt, auch dorthin wird ein Flug aus Washington etwa sechs Stunden dauern.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Trump auch nächstes Jahr nicht zum großen Finale der NFL-Saison kommen wird.