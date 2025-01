NFL: Playoff-Spiel Rams gegen Vikings nach Waldbränden in Los Angeles nach Arizona verlegt

Schwere Waldbrände erschüttern aktuell die Region Los Angeles. Die NFL hat darauf reagiert und das anstehende Playoff-Spiel der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings verlegt.

Nun also doch!

Die NFL hat das Duell in der Wild Card Round der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings aufgrund der schweren Waldbrände in Kalifornien an einen neuen Austragungsort verlegt.

Die Partie am Montagabend (20:00 Uhr, Ortszeit) wird nicht wie geplant im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien stattfinden, sondern zur gleichen Zeit im State Farm Stadium in Glendale, der Heimat der Arizona Cardinals.

Wie die Liga mitteilte, wurde die Entscheidung "im Interesse der öffentlichen Sicherheit" getroffen. In der Erklärung vom Donnerstag heißt es weiter, man habe sich nach "Rücksprache mit den Behörden, den beteiligten Teams und der NFLPA" zu diesem Schritt entschlossen.

Wenige Stunden zuvor war ein weiteres Feuer in einem Gebiet in der Nähe des Trainingskomplexes der Rams im Stadtteil Woodland Hills ausgebrochen. Dies veranlasste die Franchise dazu, die geplante Pressekonferenz der Spieler abzusagen.