NFL-Playoffs: Bayern-Star Harry Kane veröffentlicht seine Tipps

Harry Kane vom FC Bayern München ist ein großer NFL-Fan. Der englische Top-Stürmer kündigte sogar an, dass er sich nach seiner Fußball-Karriere als Kicker in der NFL versuchen möchte . Bis es aber möglicherweise soweit ist, verfolgt er die NFL als Fan. Auf seinem instagram-Account hat Kane nun seine Tipps für die NFL-Playoffs veröffentlicht.

Kane rechnet damit, dass in der Wild Card Round in der AFC die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills gewinnen, die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins und die Cleveland Browns gegen die Houston Texans. In der Divisional Round würden sich daraufhin die Chiefs gegen die Browns durchsetzen und die Baltimore Ravens gegen die Steelers. Dadurch käme es zu einem AFC-Championship-Game zwischen den Ravens und den Chiefs, welches die Ravens für sich entscheiden.

In der NFC gewinnen laut Kane in der Wild Card Round die Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers, die Los Angeles Rams gegen die Detroit Lions und die Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers. Daraufhin würden sich in der Divisional Round die Eagles gegen die Cowboys durchsetzen und die San Francisco 49ers gegen die Rams. Im NFC-Championship-Game würden in diesem Fall die Eagles und 49ers gegeneinander antreten. Hier sieht Kane die Eagles vorne.