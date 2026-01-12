NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoffs: Eagles-Coach Nick Sirianni verteidigt A.J. Brown nach dessen folgenschweren Patzer
- Veröffentlicht: 12.01.2026
- 08:32 Uhr
- Tobias Wiltschek
A.J. Brown fiel im Spiel gegen die 49ers gleich mehrfach negativ auf. Während er selbst nach der Niederlage jeglichen Kommentar ablehnte, sprach sein Trainer.
Ausgerechnet im bis dato wichtigsten Spiel der Saison zeigte Star-Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles ungewohnte Schwächen.
Bei der 19:23-Niederlage in der Wild Card Round gegen die San Francisco 49ers waren noch etwas mehr als zwei Minuten zu spielen, als ihm bei 3rd and 5 von der 40-Yard-Linie der Eagles ein Pass von Quarterback Jalen Hurts durch die Finger flutschte.
Den Drive konnten die Eagles zwar dennoch fortsetzen, das Spiel zu drehen gelang ihnen aber nicht mehr. Brown beendete die Partie mit zwei Drops und stellte damit einen persönlichen Negativrekord auf. Anschließend war er derart bedient, dass er keine Interviews gab.
Dafür aber sprach sein Trainer. "Er hat die besten Hände, die ich je gesehen habe. Die Art, wie er den Ball fängt, die Vielzahl an verschiedenen Fangtechniken, die er beherrscht", lobte Nick Sirianni den Passempfänger seines Teams und gab zu bedenken: "Wenn man so viele Pässe bekommt wie er, kommt es zwangsläufig zu einigen Fangfehlern."
Außerdem habe der Wind im heimischen Lincoln Financial Field dafür gesorgt, dass die Flugkurve des Balls schwerer zu berechnen gewesen sei. Nichtsdestotrotz wisse er, dass sich Brown aufgrund der Missgeschicke "selbst Vorwürfe machen wird".
Philadelphia Eagles: Brown und Sirianni liefern sich Wortgefecht
Der Star-WR hat aber nicht nur deswegen für Aufsehen gesorgt, sondern auch mit einer Auseinandersetzung mit seinem Trainer während des Spiels. Als Brown und Eagles Left Tackle Jordan Mailata nach einem erfolglosen 3rd Down kurz vor Ende der ersten Halbzeit nur sehr langsam das Spielfeld verließen, schäumte Sirianni vor Wut.
Der 44-Jährige rannte die Seitenlinie entlang und schrie beide an, sie mögen doch bitte das Spielfeld schnell verlassen, um Platz für den Punt des Special Teams zu machen. Brown wiederum war offensichtlich mit der Reaktion seines Trainers nicht einverstanden und lieferte sich ein intensives Wortgefecht mit Sirianni, das erst nach einem beherzten Eingreifen des Sicherheitschefs der Eagles beendet werden konnte.
Nick Sirianni über A.J. Brown: "Habe eine besondere Beziehung zu ihm"
Nach dem Spiel äußerte sich Sirianni auch zu dieser Szene. "Ich glaube, er weiß, was ich für ihn empfinde", sagte er über Brown. "Ich habe eine besondere Beziehung zu ihm. Wir haben wahrscheinlich jede Emotion durchlebt, die man gemeinsam erleben kann. Wir haben zusammen gelacht. Wir haben zusammen geweint. Wir haben uns gegenseitig angeschrien. Wir sind beide emotional. Ich habe versucht, ihn vom Spielfeld zu holen."
Dass man dann aneinandergerate, komme in so einem Spiel schon mal vor, beschwichtigte er und beteuerte: "Ich liebe ihn."