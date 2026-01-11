- Anzeige -
- Anzeige -
NFl-Playoffs im Relive auf Joyn

NFL Playoffs - San Francisco 49ers: George Kittle reißt sich Achillessehne gegen Philadelphia Eagles

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 06:02 Uhr

Schock für die San Francisco 49ers: George Kittle verletzt sich gegen die Philadelphia Eagles schwer.

Die Befürchtungen bei NFL-Superstar George Kittle haben sich bestätigt.

Der Tight End der San Francisco 49ers riss sich im Playoff-Spiel bei den Philadelphia Eagles die Achillessehne.

Kurz vor der Pause blieb der 32-Jährige nach einem Catch-Versuch auf dem Boden liegen. Er musste vom Feld gefahren werden und kehrte im weiteren Spielverlauf nicht mehr zurück.

Head Coach Kyle Shanahan bestätigte nach der Partie die traurige Diagnose.

Damit fällt Kittle nicht nur für die weiteren Playoffs aus - die 49ers treffen in der Divisional Round auf die Seattle Seahawks -, sondern verpasst wohl auch große Teile der kommenden Saison.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kittle fällt aus: "Ein schwerer Verlust"

"Dieses Team hat das ganze Jahr über den Charakter von George Kittle verkörpert", sagte Running Back Christian McCaffrey über den Ausfall des Playmakers.

Kittle sei "das Herz und die Seele dieses Teams. Das ist ein schwerer Verlust. Wenn er nicht spielt, macht das einen großen Unterschied. Wenn man einen solchen Anführer verliert, verliert man ihn nie wirklich, denn seine Präsenz ist immer noch in dieser Umkleidekabine zu spüren. Seine Energie ist immer noch hier."

Nach Nick Bosa und Fred Warner verloren die Niners in Kittle auch noch den dritten Team-Kapitän.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Seattle zieht erstmals seit 2022 in die Playoffs ein
News

NFL-Playoffs: Der Spielplan der Divisional Round

  • 12.01.2026
  • 06:57 Uhr
San Franciscos Christian McCaffrey feiert einen seiner Touchdowns
News

NFL: 49ers schocken Eagles

  • 12.01.2026
  • 05:47 Uhr
NFL Playoff Picture
News

Playoff Picture: Dreimal NFC West in Divisional Round

  • 12.01.2026
  • 05:14 Uhr
Maye
News

Erster Playoff-Sieg seit Brady: Patriots dominieren Chargers

  • 12.01.2026
  • 05:03 Uhr
imago images 1071158592
News

Allen zu gut zu Fuß: Bills schalten Jaguars aus

  • 12.01.2026
  • 04:58 Uhr
McCaffrey
News

Keine Titelverteidigung: Eagles scheitern an 49ers

  • 12.01.2026
  • 04:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Wild Card Round-Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars Jan 11, 2026; Jacksonville, FL, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) after an AFC Wild Card Ro...
News

Kommentar: So führt Allen die Bills in den Super Bowl

  • 12.01.2026
  • 01:09 Uhr
Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025
News

Wild Card Round: Primetime für Rodgers

  • 12.01.2026
  • 00:24 Uhr

NFL-Highlights: Nächstes Playoff-Drama! Bills gewinnen Nervenkrimi

  • Video
  • 06:03 Min
  • Ab 0

NFL-Fans vergöttern Josh Allen: "Sogar verletzt besser als …"

  • Video
  • 01:59 Min
  • Ab 0