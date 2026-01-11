NFl-Playoffs im Relive auf Joyn
NFL Playoffs - San Francisco 49ers: George Kittle reißt sich Achillessehne gegen Philadelphia Eagles
- Aktualisiert: 12.01.2026
- 06:02 Uhr
Schock für die San Francisco 49ers: George Kittle verletzt sich gegen die Philadelphia Eagles schwer.
Die Befürchtungen bei NFL-Superstar George Kittle haben sich bestätigt.
Der Tight End der San Francisco 49ers riss sich im Playoff-Spiel bei den Philadelphia Eagles die Achillessehne.
Kurz vor der Pause blieb der 32-Jährige nach einem Catch-Versuch auf dem Boden liegen. Er musste vom Feld gefahren werden und kehrte im weiteren Spielverlauf nicht mehr zurück.
Head Coach Kyle Shanahan bestätigte nach der Partie die traurige Diagnose.
Damit fällt Kittle nicht nur für die weiteren Playoffs aus - die 49ers treffen in der Divisional Round auf die Seattle Seahawks -, sondern verpasst wohl auch große Teile der kommenden Saison.
Kittle fällt aus: "Ein schwerer Verlust"
"Dieses Team hat das ganze Jahr über den Charakter von George Kittle verkörpert", sagte Running Back Christian McCaffrey über den Ausfall des Playmakers.
Kittle sei "das Herz und die Seele dieses Teams. Das ist ein schwerer Verlust. Wenn er nicht spielt, macht das einen großen Unterschied. Wenn man einen solchen Anführer verliert, verliert man ihn nie wirklich, denn seine Präsenz ist immer noch in dieser Umkleidekabine zu spüren. Seine Energie ist immer noch hier."
Nach Nick Bosa und Fred Warner verloren die Niners in Kittle auch noch den dritten Team-Kapitän.