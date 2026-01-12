- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL Playoffs: New England Patriots dominieren Los Angeles Chargers - erster Postseason-Sieg seit Tom Brady

  • Veröffentlicht: 12.01.2026
  • 05:03 Uhr
  • Kevin Obermaier

Die New England Patriots stehen erstmals seit 2018 in den Divisional Playoffs. Gegen die Los Angeles Chargers dominiert die Defense.

Die New England Patriots haben ihren ersten Playoff-Sieg seit Super Bowl LIII im Februar 2019 mit Tom Brady eingefahren.

In der Wild Card Round schlug das Team von Head Coach Mike Vrabel die Los Angeles Chargers mit 16:3 (6:3).

Dabei begann das Spiel alles andere als gut für die Patriots und Drake Maye. Dem Quarterback - in der Regular Season noch mit der besten Passquote unter allen Spielmachern - unterlief gleich im zweiten Drive eine Interception vor der eigenen Endzone.

Die Chargers konnten aber kein Kapital daraus schlagen, Herberts Pass beim vierten Versuch landete im Nichts. Die ersten Punkte landeten dagegen bei New England. Nach langen Pässen von Maye auf Rhamondre Stevenson und Efton Chism verwandelte Kicker Andy Borregales kurz nach Beginn des zweiten Viertels sicher aus 23 Yards - 3:0.

Auch der nächste Chargers-Drive kam kurz vor der Endzone zum Halt, diesmal entschied sich Head Coach Jim Harbaugh jedoch für das Field Goal - und Cameron Dicker setzte den Ball aus 21 Yards zum 3:3 zwischen die Stangen.

Ein 37-Yard-Lauf von Maye machte Sekunden vor der Pause ein zweites Borregales-Field-Goal möglich. Mit 6:3 für die Patriots ging es in die Kabine.

Chargers at Patriots: Henry jubelt gegen sein Ex-Team

Und auch in der zweiten Halbzeit sorgten vor allem die Defenses für die Höhepunkte. Erst schickten die Patriots Herbert nach drei Plays wieder auf die Bank, dann forcierten die Chargers in Person von Odafe Oweh einen Ballverlust von Maye.

Während Los Angeles aber wieder ohne Punkte blieb, legte New England immerhin ein Field Goal nach - nach drei Vierteln stand es 9:3. Die Chargers-Offense stand zu diesem Zeitpunkt bei gerade einmal 137 Yards.

Highlights: Bills gewinnen Playoff-Krimi gegen Jaguars

Im Schlussabschnitt gab es dann tatsächlich einen Touchdown zu sehen - und den erzielte ausgerechnet Ex-Charger Hunter Henry nach einem perfekten Maye-Pass.

Herbert fand in den verbleibenden zehn Minuten keine Antwort mehr. Ein Sack gegen den meistgesackten Quarterback der Liga beendete passenderweise das Spiel.

Der 27 Jahre alte Spielmacher verlor damit auch seine dritte Playoff-Partie.

NFL: Patriots auch in Divisional Playoffs zu Hause

In der Divisional Round treffen die Patriots nun zu Hause auf den Sieger der Partie Houston Texans at Pittsburgh Steelers.

Im anderen AFC-Halbfinale empfangen die topgesetzten Denver Broncos nach ihrem Freilos in der Wild Card Round die Buffalo Bills.

