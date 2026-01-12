Die New England Patriots stehen erstmals seit 2018 in den Divisional Playoffs. Gegen die Los Angeles Chargers dominiert die Defense.

Von Kevin Obermaier

Die New England Patriots haben ihren ersten Playoff-Sieg seit Super Bowl LIII im Februar 2019 mit Tom Brady eingefahren.

In der Wild Card Round schlug das Team von Head Coach Mike Vrabel die Los Angeles Chargers mit 16:3 (6:3).

Dabei begann das Spiel alles andere als gut für die Patriots und Drake Maye. Dem Quarterback - in der Regular Season noch mit der besten Passquote unter allen Spielmachern - unterlief gleich im zweiten Drive eine Interception vor der eigenen Endzone.

Die Chargers konnten aber kein Kapital daraus schlagen, Herberts Pass beim vierten Versuch landete im Nichts. Die ersten Punkte landeten dagegen bei New England. Nach langen Pässen von Maye auf Rhamondre Stevenson und Efton Chism verwandelte Kicker Andy Borregales kurz nach Beginn des zweiten Viertels sicher aus 23 Yards - 3:0.

Auch der nächste Chargers-Drive kam kurz vor der Endzone zum Halt, diesmal entschied sich Head Coach Jim Harbaugh jedoch für das Field Goal - und Cameron Dicker setzte den Ball aus 21 Yards zum 3:3 zwischen die Stangen.

Ein 37-Yard-Lauf von Maye machte Sekunden vor der Pause ein zweites Borregales-Field-Goal möglich. Mit 6:3 für die Patriots ging es in die Kabine.