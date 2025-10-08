- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026: Dreimal NFC West in Divisional Round - Duelle der Postseason im Überblick

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 05:14 Uhr
  • ran.de

Drei der vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Nach fünf von sechs Partien in der Wild Card Round nimmt die Divisional Round immer mehr Formen an.

Nach den dramatischen Siegen der Los Angeles Rams und Chicago Bears am Samstag setzten sich am Sonntag in nicht weniger engen Spielen die Buffalo Bills, San Francisco 49ers und New England Patriots durch.

Am Montag wird zwischen den Pittsburgh Steelers und Houston Texans der achte und letzte Divisional-Round-Teilnehmer ermittelt. Die Denver Broncos und Seattle Seahawks hatten ihre Tickets bereits über die Regular Season gebucht.

Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (13-5) at #2 Chicago Bears (12-6)

Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

NFC Divisional Round: #6 San Francisco 49ers (13-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Die 49ers schalteten in der Wild Card Round den Titelverteidiger aus Philadelphia aus. In den Divisional Playoffs muss das verletzungsgeplagte Team von Head Coach Kyle Shanahan bei den topgesetzten Seattle Seahawks ran.

Dieses Duell gab es an selber Stelle bereits in Week 18 der Regular Season - dort gewann Seattle dank einer starken Defense-Lesitung mit 13:3.

Highlights: Champion raus! Eagles scheitern an 49ers

AFC Divisional Round: #5 Texans (12-5) / #4 Steelers (10-7) at #2 New England Patriots (15-3)

Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel.

In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Geger sind entweder die Houston Texans oder Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers.

AFC Divisional Round: #6 Buffalo Bills (13-5) at #Denver Broncos (14-3)

Die Buffalo Bills holten bei den Jacksonville Jaguars in der Wild Card Round erstmals seit 1992 wieder einen Sieg in einem Playoff-Auswärtsspiel.

Soll es mit dem ersten Super-Bowl-Erfolg der Franchise-Geschichte klappen, braucht es gleich den nächsten. Die topgesetzten Denver Broncos dürften etwas dagegen haben.

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran
NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
10.01.2026
22:30
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
34:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
11.01.2026
02:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
27:31
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
11.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
27:24
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
11.01.2026
22:30
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
23:19
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.01.2026
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
3:16
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
13.01.2026
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
