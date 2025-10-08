Drei der vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Nach fünf von sechs Partien in der Wild Card Round nimmt die Divisional Round immer mehr Formen an.

Nach den dramatischen Siegen der Los Angeles Rams und Chicago Bears am Samstag setzten sich am Sonntag in nicht weniger engen Spielen die Buffalo Bills, San Francisco 49ers und New England Patriots durch.

Am Montag wird zwischen den Pittsburgh Steelers und Houston Texans der achte und letzte Divisional-Round-Teilnehmer ermittelt. Die Denver Broncos und Seattle Seahawks hatten ihre Tickets bereits über die Regular Season gebucht.

Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.