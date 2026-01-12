NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoffs: San Francisco 49ers schalten Titelverteidiger Philadelphia Eagles aus - Christian McCaffrey fängt zwei Touchdowns
- Veröffentlicht: 12.01.2026
- 01:45 Uhr
- Kevin Obermaier
Die Philadelphia Eagles müssen den Traum von der Titelverteidigung begraben. In der Wild Card Round ist gegen die San Francisco 49ers Schluss.
Die Titelverteidigung ist vom Tisch.
Die Philadelphia Eagles sind in der Wild Card Round der NFL-Playoffs an den San Francisco 49ers gescheitert. Der Champion verlor im heimischen Lincoln Financial Field mit 19:23 (13:10).
Die 49ers kamen perfekt aus den Startlöchern. Im zweiten Play des Spiels fand Brock Purdy Demarcus Robinson für 58 Yards, kurz später bediente der Quarterback seinen Receiver in der Endzone - 7:0 für San Francisco nach drei Minuten.
Doch auch die Eagles erzielten in ihrem ersten Drive einen Touchdown: Tight End Dallas Goedert trug den Ball aus einem Yard zu sechs Punkten. Da Kicker Jake Elliott den Extrapunkt bei starken Windböen vergab, blieben die 49ers jedoch in Front.
Goederts zweiter Touchdown sechs Minuten vor der Halbzeit - diesmal nach einem Pass von Jalen Hurts - zählte zunächst wegen eine Strafe nicht, die Schiedsrichter nahmen die Flagge aber zurück. Philadelphia übernahm mit 13:7 die Führung.
Und es kam noch schlimmer für San Francisco: Tight End George Kittle musste kurz vor der Pause mit einer Achillessehnenverletzung vom Feld gefahren werden und kehrte nicht mehr zurück.
Im Anschluss verkürzte Kicker Eddy Pineiro aus 36 Yards zum 10:13. Ein Purdy-Fumble machte aber weitere 49ers-Punkte zunichte, es blieb bei drei Punkten Rückstand zur Halbzeit.
49ers at Eagles: Receiver wirft Touchdown-Pass
Das dritte Viertel begann, wie das zweite aufgehört hatte: mit einem Ballverlust von Purdy. Eagles-Cornerback Quinyon Mitchell fing einen Pass des 49ers-Spielmachers ab. Doch Hurts und die Eagles-Offense schlugen kein Kapital daraus.
Generell dominierten immer mehr die Defenses beider Teams. Erst kurz vor dem Schlussviertel gab es wieder Punkte zu sehen: Elliott verwandelte ein Field Goal aus 41 Yards zum 16:10.
Das letzte Quarter begann dafür fulmimant: 49ers-Receiver Jauan Jennings warf (wie vor zwei Jahren im Super Bowl) einen Touchdown-Pass auf den bis dato fast unsichtbaren Christian McCaffrey - und plötzlich führte wieder San Francisco.
Doch gerade, als das Momentun komplett zu den 49ers wanderte, unterlief Purdy seine zweite Interception - und wieder war es Mitchell, der den Ball abfing. Elliott nutzte den Fehler und stellte aus 33 Yards auf 19:17 für die Eagles.
Doch McCaffrey war jetzt da. Den folgenden Drive hielt der 29-Jährige mit mehreren First Downs am Leben - und schloss ihn mit seinem zweiten Touchdown-Catch - diesmal nach Pass von Purdy - auch ab.
Pineiro verpasste zwar den Extrapunkt, das spielte aber keine Rolle mehr - die Eagles konnten das 19:23 in ihrem letzten Drive nicht mehr drehen.
NFL: Dreimal NFC West in den Divisional Playoffs
Die Divisional Playoffs auf NFC-Seite stehen damit fest.
Die 49ers treffen auswärts auf die topgesetzten Seattle Seahawks - ein Duell, das es an selber Stelle erst in Week 18 der Regular Season gab. San Francisco verlor dort mit 3:13.
In der anderen Partie bekommen es die Chicago Bears zu Hause mit den Los Angeles Rams zu tun.