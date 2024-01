NFL Playoffs: So viel Geld verdienen die Spieler in der Postseason

Übrigens: Der ausgezahlte Betrag ist für alle Spieler eines Teams gleich. Ein Rookie-Punter bekommt also genauso viel wie ein Superstar-Quarterback mit einem großen Vertrag. Einzige Voraussetzung ist, dass der Akteur am Spieltag im 53er-Kader steht.

Die NFL-Playoffs der Saison 2023 sind in vollem Gange. Aber wie viel Geld können die Superstars eigentlich in der Postseason verdienen?

NFL Playoffs: Teams müssen Boni auszahlen

Was natürlich an den Teams hängen bleibt, sind die individuell vereinbarten Bonuszahlungen in den Verträgen der Spieler. So erhält Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield laut US-Medien 250.000 US-Dollar für jeden Playoff-Sieg.

Noch mehr Cash schnappte sich wohl Packers-Spielmacher Jordan Love durch den Erfolg über die Dallas Cowboys, der ihm 500.000 US-Dollar gebracht haben soll.