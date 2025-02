NFL-Playoffs mit Super Bowl: So viel Geld verdienen die Spieler in der Postseason

In der NFL steht der Super Bowl vor der Tür. Aber wie viel Geld haben die Stars bisher eigentlich in der Postseason verdient?

Die NFL-Playoffs stehen kurz vor ihrem Abschluss, es ist nur noch der Super Bowl zu absolvieren. Was konnten die Stars bislang in der Postseason verdienen? Und was gibt es für den Sieg - oder die Niederlage im Endspiel?

Anders als in der Regular Season sind für die Auszahlung der Playoff-Gehälter nicht die Teams selbst verantwortlich. Daher zählen diese auch nicht gegen den Salary Cap.

Stattdessen werden diese aus einem Topf gespeist, in den die Liga einzahlt. Die Höhe des Betrags ist im Collective Bargaining Agreement - einem Rahmenvertrag zwischen der Liga selbst und der Spielergewerkschaft NFLPA - festgelegt.

Je nach Erreichen der Playoff-Runde werden Gelder ausgeschüttet. Je weiter eine Mannschaft kommt, desto mehr Geld gibt es also auch für die Spieler.